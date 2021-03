Dontnod Entertainment rejoint le syndicat des éditeurs de logiciels de loisir (SELL)

Le SELL est fier d'accueillir un nouvel adhérent : Dontnod Entertainment. Avec l'arrivée de cette entreprise qui fait rayonner la création française dans le monde, le SELL compte désormais 25 adhérents.

Créé en 2008, Dontnod Entertainment est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo "AA" de genres populaires, aventure (Life is Strange, Twin Mirror, Tell Me Why), action (Remember Me) et jeux de rôle (Vampyr). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en "One shot". Dontnod Entertainment a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, Focus Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

Oskar Guilbert, Fondateur et PDG, déclare :

Nous sommes ravis de faire partie du SELL et de rejoindre ainsi les éditeurs leaders du jeu vidéo en France. Cette nouvelle étape est marquante pour Dontnod et s'inscrit dans une volonté d'oeuvrer pour le développement d'une industrie à fort rayonnement international, véritable moteur de l'économie française et composée de talents uniques qu'il est important de porter dans toute leur diversité".

En 2020, Dontnod Entertainment a annoncé la création de pôles Edition et Marketing afin d'accompagner les sorties de ses jeux. Dans un contexte de croissance de l'industrie du jeu vidéo, la société poursuit le processus initié lors de son introduction en Bourse et renforce sa stratégie de création de valeur. Un développement qui s'illustre notamment par la création en juin 2020 d'une filiale à Montréal afin de renforcer sa capacité de production.

Nicolas Vignolles, Délégué général du SELL, déclare :

Nous sommes très fiers de compter Dontnod Entertainment parmi nos adhérents et de pouvoir s'appuyer sur l'expertise de cette équipe pour faire encore plus avancer notre industrie sur des sujets aussi prioritaires que la diversité et la mixité. Nous partageons ensemble la même vision d'une industrie du jeu vidéo responsable et engagée. Très heureux de voir la famille du SELL ainsi s'élargir".

Les vingt-cinq adhérents du SELL