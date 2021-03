Webinaire financement : Appel aux studios de jeux vidéo en croissance The Dark Star - Episode II aura lieu en ligne (Zoom) le 6 avril 2021 à 17h

L'événement inaugural Dark Star de Hiro Capital a réuni plus de 300 studios de jeux britanniques, européens et américains et a permis au studio de jeux vidéo belge Happy Volcano de financer 2 millions de dollars.

Après le succès de Dark Star, Hiro Capital a le plaisir d'annoncer son deuxième événement "The Dark Star : Episode II", qui aura lieu le 6 avril 2021 à 17h (heure française).

Rejoignez les investisseurs en jeux vidéo de Hiro Capital, les experts indépendants du secteur et certains des studios du portefeuille de Hiro pour découvrir quel type de financement conviendrait le mieux pour financer votre éternelle quête de croissance :

Ecoutez les leaders de l'industrie sur les différentes options de financement - VC, éditeur, banque - disponibles pour les studios de jeux vidéo en croissance ; Ecoutez les commentaires de 3 fondateurs à succès, qui ont tous construit des studios de jeux à partir de zéro, sur leur parcours pour lever plus de 30 millions de dollars en capital-risque ; Rejoignez l'expert en monétisation F2P et auteur Nicholas Lovell pour un atelier sur la collecte, l'interprétation et la présentation des mesures et des données utilisateur appropriées aux investisseurs entrants.

