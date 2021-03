Jade Raymond annonce la formation de Haven, un nouveau studio de développement de jeux basé à Montréal, qui travaillera sur une nouvelle franchise pour playstation Sony Interactive Entertainment investit dans un nouveau studio et dans son projet actuel

Jade Raymond, fondatrice d'Ubisoft Toronto et de Motive Studios, mais également l'un des esprits créatifs à qui l'on doit la franchise Assassin's Creed, a annoncé la formation de Haven Entertainment Studios Inc., un nouveau studio de développement de jeux basé à Montréal, au Canada. Elle a réuni une équipe d'envergure internationale avec plus de dix ans d'expérience sur des jeux et franchises ultra-populaires. Comme le suggère le nom Haven ("havre", en français), les jeux du studio seront de véritables havres pour les joueurs, leur donnant l'occasion de se divertir, de s'exprimer et d'appartenir à une véritable communauté. Cet aspect se retrouvera également dans toute l'équipe, qui défendra la transparence et le respect mutuel.

Toujours déterminée à promouvoir le talent créatif et à repousser les limites de l'innovation, Sony Interactive Entertainment a confirmé aujourd'hui son investissement dans le nouveau studio et dans son premier projet, une nouvelle franchise non dévoilée pour PlayStation.

Sony Interactive Entertainment est fière de soutenir Haven et d'investir dans son avenir",

déclare Hermen Hulst, Directeur des Studios PlayStation.

"Nous connaissons les défis et les récompenses inhérents à la formation d'équipes créatives, et Jade a énormément d'expérience à la tête des plus grosses franchises de jeux. Nous sommes très confiants quant à l'avenir de Haven Studios et de son premier projet, actuellement en cours de développement."

Rien ne me fait plus plaisir que de revenir aux sources avec une équipe talentueuse sur cette nouvelle franchise",

se réjouit Jade Raymond, PDG et fondatrice de Haven Studios.

"Lancer un studio indépendant soutenu par Sony Interactive Entertainment nous permet de repousser nos limites, avec l'appui d'un éditeur qui comprend le processus créatif lié à la création des jeux et qui est renommé pour la qualité de ses produits et son respect des joueurs."