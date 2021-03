L'éditeur Giants Software et Koch Media France signent un partenariat de distribution Cet accord s'inscrit parmi 21 autres partenariats établis par Giants Software dans le but de renforcer son réseau mondial.

L'éditeur Giants Software et Koch Media France sont fiers d'annoncer aujourd'hui leur partenariat de distribution. Cette collaboration s'inscrit dans la mise en place d'un réseau mondial, composé de 22 partenaires commerciaux, que Giants Software vient d'établir au sein de sa structure d'auto-édition. En tant qu'éditeur, Giants Software publiera ses propres produits et dirigera les stratégies concernant son positionnement mondial et sa communication de marque pour tous ses partenaires.

Avec leur soutien, le développeur et éditeur de Farming Simulator étend sa portée en supervisant son réseau chargé de distribuer et promouvoir les prochains titres de la série de simulation agricole. Giants Software soutiendra les activités locales de ses partenaires, dans le cadre de sa stratégie globale visant à atteindre les fans du monde entier et à communiquer avec eux.

Nous avons parcouru un long chemin depuis le début de notre aventure en tant qu'auto-éditeur"

déclare Boris Stefan, Head of Publishing chez Giants Software, qui a constitué en 2020 une équipe parfaitement opérationnelle au sein de l'entreprise.

"Notre préparation minutieuse nous a permis de rassembler d'excellents partenaires. Ils ne sont pas seulement en parfaite adéquation avec notre marque, mais ils sont également tout aussi investis et compétents que nous l'espérions. Ensemble, nous souhaitons proposer l'expérience Farming Simulator aux joueurs des quatre coins du monde, peu importe où ils se trouvent".

En développant ce réseau mondial de partenaires, Giants Software n'augmente pas seulement son rayonnement ainsi que sa notoriété en tant que marque, mais accroît également son indépendance en tant que développeur de jeux vidéo, dont la progression dans l'auto-édition ne cesse d'évoluer. Ainsi, vingt-deux partenaires ont déjà rejoint cette aventure, et le nombre continuera d'augmenter :

Aral

astragon Entertainment

Cenega

Colby, ComputerLand Group Company

DigitalBros

Ecoplay

Enarxis

ERC

Five Star Games

Gamesplanet (Metaboli SA)

Koch Media

Muve

Netzah Game

Pan Vision

Play Art

Playman

Simactive Distribution

Soft Source

Solutions 2 Go

Thali AG

U&I Entertainment

XD Inc.

Avec nos nouveaux partenaires, nous perpétuerons le succès déjà bien ancré de la série Farming Simulator et nous veillerons à ce que l'avenir de la franchise apporte des résultats exceptionnels pour tout le monde, à commencer par nos fans. L'équipe d'édition veillera à mettre en place tous les moyens nécessaires pour faire prospérer Farming Simulator et satisfaire sa communauté partout dans le monde"

ajoute Christian Ammann, PDG de Giants Software.

James Rebours, directeur général de Koch Media France s'exprime à son tour au sujet de ce partenariat :

Cet accord de distribution entre Koch Media et Giants Software saura profiter de l'expérience de chacune de nos deux entreprises. Nous apporterons ainsi notre expertise locale en matière de marketing, de distribution et d'opérations pour accroître le développement de la franchise Farming Simulator en France".

Avec son réseau mondial de partenaires et sa propre équipe d'édition, Giants Software étendra, à l'avenir, ses activités pour éditer les produits d'autres développeurs.