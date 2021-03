Amazon University Esports arrive en France avec le soutien du SGN et devient la plus grosse ligue d'esport universitaire en Europe

L'Allemagne et la France, (rejoignant l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni), forment désormais la communauté esportive universitaire la plus importante qui existe aujourd'hui.

Les équipes gagnantes du tournoi Amazon University Esports France sur League of Legends représenteront la France lors des UEMasters 2021 (tournoi européen étudiant qui évolue cette année).

Amazon University Esports étend sa présence en Europe avec l'incorporation de la France avec le soutien du SGN (la fédération des associations étudiantes françaises d'esport). Ces pays s'unissent (rejoignant l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni) pour créer la plus importante Ligue d'esport dans le milieu universitaire en Europe. Elle sera bientôt élargie, avec l'incorporation d'autres pays, comme la Pologne et les pays nordiques.

L'objectif de GGTech avec l'expansion de sa compétition, est de promouvoir et de soutenir la croissance et la consolidation des tournois universitaires dans chaque pays afin que, par leur incorporation dans Amazon University Esports, ils trouvent un environnement global pour le développement de l'esport universitaire et surtout une meilleure expérience pour les étudiants avec un modèle de compétition de référence qui s'étend également à d'autres continents.

La compétition commence

La compétition officielle a débuté en France le 2 mars dernier, avec la participation d'universités de tout le pays qui s'affronteront sur différents jeux tels que League Of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, Valorant et Clash Royale. La compétition se terminera avec les phases finales en juin mais, d'ici là, il est possible de suivre les exploits des étudiants sur la chaîne twitch officielle et le site officiel.

Ce Spring Split, Amazon University Esports sera pris en charge par les grandes marques telles que Intel, Logitech, Microsoft Windows et Signify.

Quoi de neuf pour les UEMasters 2021 ?

Les 2 meilleures équipes des Amazon University Esports sur League of Legends représenteront la France au championnat européen, UEMasters (University Esports Masters), auquel participent les meilleures équipes européennes parmi plus de 900 universités de 16 pays européens.

Cette année, University Esports Masters (UEMasters) s'est réinventé dans le but de fournir une expérience formidable aux étudiants et de permettre à plus de pays de rejoindre le projet. La ligue européenne ayant été revue, c'est donc le gagnant du segment d'hiver qui sera le représentant au niveau des UEMasters.

Pour la France, les 2 meilleures écoles/universités de la Grosse Ligue auront l'opportunité de s'affronter au niveau international durant les mois d'avril et de mai contre les meilleures universités européennes pour atteindre les PlayOffs des UEMasters. Il y aura par ailleurs une dernière opportunité de participer au UEM grâce au "Last Chance Qualifier" qui aura lieu en juin. Ce tournoi déterminera les 4 dernières universités qui iront aux PlayOffs des UEMasters.