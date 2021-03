Game impact édite un guide pour l'écriture de personnages variés, inclusifs, et respectueux des minorités dans le jeu vidéo Game Impact est une association qui sensibilise aux enjeux sociétaux du jeu vidéo. Nous avons créé le guide "Représenter la diversité" pour aider les designers à produire des personnages plus inclusifs

La diversité et l'inclusivité prennent enfin une place déterminante dans le jeu vidéo. Mais comment les mettre en oeuvre dans la création de jeu ? Game Impact propose un guide pour toutes celles et ceux qui souhaitent proposer des jeux plus cohérents sur les questions du genre, de l'ethnie et du handicap.

Un guide pour se familiariser à un enjeu majeur

Après des années de luttes des identités marginalisées, l'inclusivité est enfin en train de devenir un enjeu majeur dans l'industrie du jeu vidéo. Notre média, pratiqué par des milliards de personnes, prend ainsi en charge son immense potentiel d'inspiration auprès de ses publics, en s'ouvrant à leur diversité.

Ce mouvement est à saluer… mais l'enjeu est loin d'être simple, et si les bonnes intentions sont multiples, la complexité du sujet peut rendre difficile une action pertinente. Bien des concepteurs et conceptrices ont à coeur de porter ces idéaux, mais sans toujours savoir par où commencer.

Alors, comment faire ?

Pour aider les designers souhaitant inclure ces enjeux dans leur processus de création, Game Impact propose en libre accès un guide de bonnes pratiques sur la représentation de la diversité : celui-ci se concentre sur les représentations de personnages dans la fiction, et sur les enjeux du genre, de l'orientation sexuelle, de l'ethnie et du handicap.

Ce guide, nommé "Représenter la diversité", est disponible en ligne.

Sa conception et son choix de sujets visent la synthèse et l'accessibilité : il est ainsi destiné aux personnes sensibilisées souhaitant des pistes d'action concrètes dans leur travail de conception, autant qu'aux publics non encore familiers de ces sujets.

Sa licence CC-By-NC-SA le rend largement diffusable : n'hésitez pas à l'utiliser autant pour vous-mêmes que pour donner des clés aux personnes qui vous entourent.

Forte de ce premier succès, l'association Game Impact souhaite continuer à développer ce carnet, et en produire d'autres pour développer d'autres facettes de l'inclusivité, ou sensibiliser à d'autres enjeux, comme les enjeux environnementaux du jeu.

Que vous souhaitiez utiliser ce carnet, nous proposer vos retours dessus ou encore contribuer à la rédaction de prochains contenus, n'hésitez pas à nous contacter à : contactgameimpact.fr

Télécharger le guide "Représenter la diversité"