Plus de 35 jeux français seront présentés lors de l'AG French Direct le 24 mars Un événement inédit qui mettra en lumière plus d'une trentaine de studios francophones avec des trailers exclusifs, des images de gameplay inédites et des exclusivités mondiales

Initiative indépendante et autonome, l'AG French Direct réunit au sein d'un même format les annonces et nouveautés des studios francophones. La deuxième édition de cet événement en ligne aura lieu le 24 mars à 17h.

Pendant plus de 75 minutes, l'émission présentera plus de 35 jeux francophones avec des trailers exclusifs, du gameplay inédit, des journaux de développeurs et d'autres annonces, présentées pour la majorité en exclusivité mondiale !

L'AG French Direct sera commenté par Salomé Lagresle et sera diffusé en simultanée sur YouTube, Twitch et Facebook ainsi que sur d'autres chaînes partenaires.

Amplitude Studios (Humankind, Univers Endless), Arkane Studios (Deathloop, Dishonored), Microids (Syberia, Astérix & Obélix XXL), Dotemu (Windjammers, Streets of Rage 4), The Moon Pirates (Don't Forget Me), Mi-Clos Studio (Out There, Sigma Theory) et bien d'autres dévoileront de nouveaux contenus durant l'événement !

L'AG French Direct sera proposé avec des sous-titres français afin que les personnes sourdes et malentendantes puissent profiter du spectacle*. Un sous-titrage anglais sera également proposé pour les spectateurs du monde entier.

La présentation sera accompagnée de plusieurs interviews exclusives à découvrir sur ActuGaming ainsi que des livestreams en compagnie des développeurs le mercredi 24 mars à 18h30 et le jeudi 25 mars à 17 heures, pendant lesquels seront dévoilées des séquences de gameplay inédites.

Pour regarder l'AG French Direct, c'est ici :