Les jeux mobiles atteignent de nouveaux sommets au cours d'une année marquée par le divertissement en intérieur Nous estimons que les consommateurs dépenseront 120 milliards de dollars dans les jeux mobiles en 2021, ce qui éclipse les revenus de tous les autres formats de jeux

Les données de l'étude State of Mobile Gaming 2021 prouvent qu'une fois de plus, les jeux dominent le secteur des applications mobiles. Cela s'avère particulièrement vrai en ce qui concerne les revenus. Les consommateurs ont dépensé 143 milliards de dollars en applications en 2020. Sur ce montant, 100 milliards de dollars ont été consacrés aux jeux. En d'autres termes, pour chaque dollar dépensé sur iOS et Google Play, les jeux ont représenté 70 centimes.

Les jeux ont également dominé le marché en matière de téléchargements, mais pas dans la même mesure. 36% de tous les téléchargements d'applications mobiles en 2020 étaient des jeux, soit 80 milliards de téléchargements sur 218 milliards au total.

En 2020, les utilisateurs ont passé 296 milliards d'heures à jouer à des jeux mobiles, soit une augmentation de 35% par rapport aux 222 milliards d'heures de 2019.

Dans l'ensemble, les chiffres attestent de l'essor remarquable du jeu mobile en tant que plateforme. Il s'agit d'un marché vieux d'à peine une décennie, et dont les produits sont soit gratuits, soit soutenus par des achats in-app.

Et pourtant, nous estimons que plus de 120 milliards de dollars seront dépensés dans les jeux mobiles cette année (en hausse de 20% par rapport à 2020). C'est 50 % de plus que les secteurs des consoles, des PC, des Mac et des consoles portables réunis.

Un marché à deux visages - Core vs Casual

Le marché des jeux mobiles abrite deux genres de jeux bien distincts. D'une part, les jeux casual, dont le téléchargement est généralement gratuit et qui sont monétisés par des publicités. Ces jeux sont "grignotés" par une vaste base d'utilisateurs de casual players.

Ensuite, il y a les jeux core. Ils sont beaucoup plus susceptibles d'être monétisés par des achats in-app dans le cadre de la boucle de jeu principale. Ils attirent une base d'utilisateurs plus engagés, qui jouent généralement pendant des sessions beaucoup plus longues.

Ces différences se reflètent clairement dans les mesures du State of Mobile Gaming 2021. Les jeux casual sont en tête en termes de téléchargements. Ils représentent 78% de tous les téléchargements de jeux, contre 20% pour les jeux "principaux" et 2% pour les casinos.

Répartition mondiale des jeux mobiles

Source : App Annie Intelligence

Remarque : les téléchargements et les dépenses des consommateurs sont combinés sur iOS et Google Play (iOS uniquement en Chine) ; les dépenses sont brutes et comprennent tout pourcentage pris par les magasins d'applications ; le temps passé est sur les téléphones Android

Une sélection du rapport complet State of Mobile Gaming 2021 - disponible gratuitement ici.

À l'inverse, les "core gamers" génèrent 66% du revenu total. Cela signifie que deux tiers des revenus proviennent de jeux qui ne représentent qu'un cinquième de tous les téléchargements. En comparaison, 23% des revenus proviennent des jeux casuals et 11% des jeux de casino.

Les core players contribuent également à 55% du temps total passé sur les jeux mobiles.

Les dépenses des consommateurs dans les Game Events ont plus que doublé pour atteindre 53 milliards de dollars.

Le modèle freemium de monétisation domine les jeux mobiles. En d'autres termes, la plupart des titres peuvent être téléchargés gratuitement et sont monétisés par des publicités ou des achats in-app. Parmi les achats in-app, l'une des techniques les plus populaires à exploiter est l'événement in-game. En général, les événements in-game présentent un nouveau contenu ou des défis. Ils peuvent être récurrents ou limités dans le temps. Certains offrent des récompenses qui permettent aux joueurs d'obtenir des avantages ou d'accéder à des niveaux supérieurs dans le jeu.

Notre rapport révèle que les événements ont généré le revenu moyen par utilisateur (ARPU) le plus important dans le domaine des jeux en 2020. Les autres principaux modèles de monétisation étaient la personnalisation, comme la personnalisation des avatars, et les classements.

Une année remarquable pour le meilleur jeu casual de 2020, Among Us

Le jeu le plus marquant de 2020 est sans aucun doute Among Us. Il a été le premier titre casual de 2020 en termes de téléchargements et le troisième en termes d'utilisateurs actifs mensuels moyens.

Son succès est arrivé soudainement et presque sans prévenir. Among Us avait été publié par le studio indé InnerSloth en 2018, sans grande fanfare. Son action se déroule dans un vaisseau spatial dans lequel les membres de l'équipage doivent identifier les imposteurs avant qu'ils ne soient éliminés.

Among Us a connu des performances modestes jusqu'à ce qu'il soit adopté par les principaux influenceurs présents sur Twitch en juillet 2020. Peu de temps après, le jeu a connu un énorme pic. Selon nos recherches, il comptait environ 295 millions d'utilisateurs actifs mensuels en octobre 2020.

En conséquence, Among Us a dominé notre classement des jeux les plus populaires en 2020. En termes de téléchargements, il a été le jeu n°1 en croissance des téléchargements d'une année sur l'autre en Argentine, au Canada, aux Etats-Unis, au Mexique, en Australie, en Corée du Sud et au Royaume-Uni.

Honour of Kings et Pokémon Go ont ouvert la voie aux jeux core

Le titre numéro un sur le marché des jeux de base en termes de dépenses des consommateurs était Honour of Kings, un jeu d'arène de combat en ligne multijoueur (MOBA) créé par la société chinoise Tencent. En tant que jeu de base, il exploite des mécanismes de jeu stratégiques tels que les classements et les actifs sociaux, ainsi que des fonctions de monétisation telles que les passes de combat et les consommables, afin d'accroître la fidélité et, en fin de compte, les revenus.

Pokémon Go a également connu une excellente année, terminant deuxième en termes de dépenses des consommateurs dans le classement des jeux principaux. Il s'agit d'un véritable exploit étant donné que le jeu se joue généralement en se promenant à l'extérieur, ce qui n'est pas facile en cette année de confinement. Cependant, le développeur américain Niantic a réagi rapidement pour donner aux joueurs des moyens de collecter des Pokémon sans avoir à se déplacer.

Jeu d'évasion de l'année en heures jouées - Roblox

Roblox est un autre jeu qui s'est distingué en termes de temps passé. Il est arrivé en tête de notre classement des jeux les plus populaires en termes d'heures de jeu en Allemagne, en Russie, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis.

Cela est logique si l'on considère le type de jeu dont il s'agit. Roblox est plus une plateforme qu'un jeu unique. Les joueurs peuvent se rencontrer et sociabiliser, puis choisir de jouer à une vaste gamme de jeux dans un jeu. Ils peuvent également créer leurs propres jeux, en utilisant le moteur de création Roblox Studio, et recevoir une part des bénéfices. En fait, Roblox a estimé que les joueurs ont gagné collectivement 250 millions de dollars en 2020. Le cours du titre a clôturé sa première séance avec une capitalisation de 38 milliards de dollars.

