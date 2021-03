Razer franchit la barre du milliard de dollars de revenus et devient rentable en dépassant ses attentes pour l'exercice fiscal 2020 Razer va au-delà de ses obligations ESG avec son initiative #GoGreenWithRazer

Razer annonce ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ("FY2020").

2020 a été une année exceptionnelle pour Razer et a marqué un point d'inflexion pour ses activités. Malgré l'incertitude du marché mondial due à la pandémie de Covid-19, Razer a franchi la barre du milliard de dollars US de revenus et est devenu rentable sur une base GAAP, dépassant toutes les attentes. Cette performance est le reflet de notre position dominante, de nos offres attrayantes dans notre écosystème de produits Hardware, Software et de Services et d'une solide exécution. Nous avons l'intention de poursuivre sur cette lancée et de renforcer nos opérations en 2021, tout en continuant à rechercher à la fois une croissance exceptionnelle et une rentabilité continue en 2021 et au-delà."

Déclare Min-Liang Tan, cofondateur et CEO de Razer.



"En plus de l'obtention de résultats solides pour l'ensemble de l'année 2020, nous restons un leader mondial sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans le monde des affaires. Nous ne nous contentons pas de respecter pleinement les normes ESG définies par la Bourse de Hong Kong, nous sommes allés encore plus loin en montrant comment, en tant que l'une des plus grandes marques pour les jeunes et les millenials dans le monde, nous voulons contribuer à un avenir plus durable avec notre initiative #GoGreenWithRazer" déclare-t-il.

Principaux points de résultats de l'exercice fiscal 2020.

La société

Chiffre d'affaires record de 1,2 milliard de dollars US avec une croissance de 48,0% d'une année sur l'autre, due à une demande robuste, ainsi qu'à des gains de parts de marché sur l'activité Hardware, et une croissance exponentielle et continue sur le segment des Services.

Amélioration de 22,3% de la marge brute, grâce à de meilleures marges sur le segment du Hardware à la contribution accrue de l'activité Services à marge plus élevée du Groupe.

La société est devenue rentable avec un bénéfice net GAAP de 0,8 million dollars $ US, dépassant toutes les attentes, portée par une croissance exceptionnelle des revenus et des améliorations de la productivité.

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation positif à 152,9 millions, grâce à de solides bénéfices d'exploitation, à une gestion efficace du fond de roulement et à une discipline de trésorerie.

Une trésorerie de plus de 600 millions de dollars US sans dette, un des bilans les plus solides du secteur.

Principaux segments

Hardware

Augmentation du chiffre d'affaires de 51,8% d'une année sur l'autre pour atteindre 1 083,7 millions de dollars US.

L'activité des périphériques a enregistré une forte croissance sur les principales catégories souris, clavier, casque.

L'activité périphériques a maintenu sa position de leader sur le marché des périphériques de jeux aux Etats-Unis, Europe, Asie-Pacifique et en Chine tout en prenant des parts de marché importantes à la concurrence1.

L'activité Systèmes a maintenu sa position de leader sur le segment des ordinateurs portables gaming haut de gamme aux Etats-Unis, tout en augmentant sa part de marché sur de nouveaux territoires en dehors des Etats-Unis2.

Le secteur Systèmes a vu une accélération de sa croissance avec un fort pourcentage de croissance à deux chiffres en glissement annuel depuis mai, en raison de la forte demande des consommateurs, malgré l'impact initial sur sa chaine d'approvisionnement au début de l'année en raison de la pandémie de Covid-19.

Le Groupe a poursuivi son expansion dans des domaines en croissance tels que les jeux mobiles/en ligne, les jeux sur console, les produits conçus pour le streaming ainsi que les chaises gaming.

Software

Le nombre total de comptes d'utilisateurs a augmenté de 53,8% par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 123 millions d'utilisateurs actifs par mois soit une hausse de plus de 68,2%, entrainée par une forte croissance des offres software compte tenu de l'accroissement des activités gaming, esport et streaming.

Razer s'est concentré sur l'enrichissement de l'expérience utilisateur et l'adhésion à l'écosystème Razer.

- En septembre, Razer Cortex PC a connu une expansion considérable d'activité et de l'engagement des utilisateurs grâce au lancement du challenge Square Rewards leaderboard, où les utilisateurs peuvent faire équipe avec leurs amis pour gagner des Razer Silver.

- Razer Chroma RGB a continué d'étendre son programme d'appareils connectés via de nouveaux partenariats avec WD Black, Seagate, Twinkly et Yeelight, portant le nombre de partenariats hardware à plus de 50.

Services

Razer propose également des services de paiement pour les jeunes, les millennials et la génération Z.

Comprenant Razer Gold et Razer Fintech, l'activité Services a continué de monter en puissance et a enregistré une croissance de 66,8% en glissement annuel pour atteindre 128,4 millions de dollars US sur l'année.

La marge brute s'est établie à 43,8% et a contribué à 20,8% du bénéfice brut du groupe, soit une augmentation par rapport aux 19,4 % du bénéfice brut du groupe en 2019.

Razer Gold

Augmentation de 102,4% en glissement annuel du volume total de paiement, principalement grâce à l'augmentation du nombre de transactions.

La société a continué d'étendre sa présence et a ajouté 1,6 million de points de contact, notamment dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), couvrant des utilisateurs de 130 pays et plus de 5 millions de points de contact.

Elle a continué à être un partenaire de choix pour les partenaires de contenu avec plus de 34 000 titres de divertissement numérique et a ajouté de nouveaux jeux populaires comme Apex Legends, Call of Duty : Modern Warfare, Genshin Impact et Ragnarok, ainsi que d'autres nouveaux contenus comme l'application de streaming MeMe Live.

Razer Fintech

A généré 4,3 milliards de dollars US en volume total de paiement, soit une augmentation de 104,4% en glissement annuel.

Cette augmentation est due à l'intégration de nouveaux commerçants issus des industries e-commerce, vente au détail et agro-alimentaire, avec une croissance d'environ 191,0 % en glissement annuel pour atteindre plus de 50 000 commerçants.

Razer Fintech a également bénéficié de l'essor des achats en ligne et des activités de consommation de divertissement numérique en raison du confinement dû à la pandémie de Covid-19.

ESG

Entièrement conforme aux directives ESG de la Bourse de Hong Kong.

Le Groupe souhaite aller plus loin en mettant l'accent sur l'environnement et le développement durable avec son initiative #GoGreenWithRazer.

Le plan de développement durable se concentrera sur quatre domaines :

- Organisation Verte : s'engager à utiliser des produits recyclés et recyclables d'ici fin 2021, des énergies renouvelables d'ici 2025 et être neutre en carbone d'ici 2030

- Produits verts : transparence pour les consommateurs grâce à des étiquettes carbone d'ici 2022, possibilité de recycler 100% des produits avec Razer d'ici 2025 et utilisation de matériaux recyclés ou recyclables pour 100% des produits Razer d'ici 2030

- Communauté Verte : sensibiliser les fans par le biais de diverses activations telles que la sauvegarde d'un million d'arbres avec la campagne Sneki Snek en partenariat avec Conservation International.

- Investissements Verts : soutenir et investir dans des start-ups environnementales et durables dans les domaines des énergies renouvelables, de la réduction du carbone, de la gestion des plastiques et des solutions pour l'eau.

Perspectives

Razer surveille de près la situation du marché à la suite de la crise du Covid-19 et ses initiatives visant à stimuler la croissance des revenus et la rentabilité continue incluent :

Une croissance des revenus supérieure à la moyenne

Lancement de nouveaux produits Hardware

Augmentation de la base d'utilisateurs de Software

Investissements supplémentaires pour développer les activités de Services à croissance rapide

Rentabilité continue

Amélioration des marges sur le Hardware

Forte discipline en matière d'OPEX

Amélioration des marges Hardware et Services dans la combinaison de recettes

Utilisation de la trésorerie