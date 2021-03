L'IIM Digital School signe un nouvel accord de Double Diplôme au Canada avec l'école NAD-UQAC

L'IIM Digital School offre une grande diversité de compétences avec ses 5 axes métiers : communication digitale & E-Business, Création et Design, Développement Web, Animation 3D et Jeu Vidéo. L'IIM propose également aux étudiants une immersion internationale parmi une vingtaine de destinations. Après un premier accord de double diplôme avec l'UQAC, l'IIM signe un nouvel accord de Double Diplôme avec l'Ecole des arts numériques, de l'animation et du design (NAD-UQAC), appartenant à l'Université du Québec à Chicoutimi, pour la prochaine rentrée scolaire. Le campus est basé à Montréal.

Cela fait maintenant sept ans que l'UQAC compte le Pôle Léonard de Vinci parmi ses partenaires internationaux privilégiés. Nous développons ensemble de nouvelles ententes pour favoriser et valoriser la mobilité de nos étudiants à travers nos divers établissements académiques.

C'est une grande première pour le NAD-UQAC d'offrir une mobilité diplômante dans un de ses programmes universitaires aux étudiants de l'IIM Digital School. Nous sommes fiers d'avoir réussi à mener à bien ce projet pour le campus à Montréal, qui plus est avec un partenaire de confiance et de longue date. Finalement, l'UQAC se place comme leader de l'enseignement de programmes universitaires dans le développement de jeu vidéo, et ce à Saguenay et à Montréal."

déclare Guylaine Boivin, directrice du bureau de l'international de l'UQAC.

Un premier accord de double diplôme

Signé récemment, ce premier accord avec l'UQAC pour l'année en cours (2020-2021) permet l'échange d'étudiants et d'enseignants ainsi que la délivrance d'un Double Diplôme. Il constitue un excellent tremplin pour démarrer sa carrière au Québec.

Fort d'un parcours mixant cours à l'IIM puis à l'UQAC, 7 étudiants de 5ème année issus de la filière jeux vidéo de l'IIM obtiendront le diplôme IIM "Game Programming" ainsi que le diplôme UQAC de "Maîtrise en informatique, concentration jeu vidéo" en juin 2021.

La maîtrise en informatique (jeu vidéo) m'a permis d'approfondir mes notions en programmation et mathématiques qui sont essentielles afin de travailler dans la programmation gameplay dans l'industrie du jeu vidéo. Je remercie l'UQAC qui m'a beaucoup aidée concernant mon installation au Canada."

confirme Ophélie Foucault, étudiante IIM A5 (promo 2021)

Dès septembre 2021, 4 étudiants partiront sur le campus de Saguenay pour cette maîtrise.

Une nouvelle opportunité avec le NAD-UQAC

Situé sur le campus de Montréal, le NAD-UQAC accueillera pour la rentrée prochaine des étudiants de l'IIM, axe jeu vidéo afin d'acquérir un double diplôme DESS en Design de Jeu Vidéo Narratif, qui équivaut en France à un mastère Game Design et un mastère Production & Marketing du jeu vidéo.

Ce DESS possède un nombre limité de 16 places. À ce jour, 7 étudiants de l'IIM postulent pour l'intégrer.

À la suite de leur année académique, les étudiants devront valider une expérience professionnelle de 6 mois minimum. À Montréal, les équipes sont très multiculturelles dans les sociétés de jeux vidéo. C'est pourquoi ils perfectionneront leur maîtrise de l'anglais. Une opportunité d'ajouter une dimension internationale à son CV en étant au coeur de la plus grande concentration mondiale de studios de jeux vidéo ; Montréal étant le 1er centre de production au Canada.

Quelques chiffres clés sur l'industrie du jeu

C'est à Montréal que sont nés de populaires jeux vidéo, tels qu'Assassin's Creed, Outlast, Watch Dogs et We Happy Few.

La province de Québec s'illustre par l'expertise et la créativité de ses talents dans le domaine du jeu vidéo, dont le Grand Montréal est l'un des leaders mondiaux.

+ de 250 studios de jeu implantés au Québec : Ubisoft, Activision, Electronic Arts, Unity, Epic, WB Games.

18 000 personnes environ travaillent pour l'industrie du jeu au Québec.

+ de 15 000 experts sur Montréal.

Je suis très heureux de proposer à nos étudiants ce partenariat avec l'Ecole NAD-UQAC, avec qui nous partageons une vision commune d'excellence pédagogique. C'est une formidable opportunité pour trouver un premier emploi à Montréal, la Silicon Valley du jeu vidéo"

ajoute Thomas Nicolet, Responsable de l'Axe Jeux Vidéo à l'IIM

Dans ce programme porteur et novateur, les étudiants du DESS sont amenés à maîtriser les théories de la narration d'un jeu vidéo afin de pouvoir créer des oeuvres singulières éthiques et inclusives. Grâce à cette nouvelle collaboration, NAD / IIM, le programme pourra accueillir un plus grand nombre d'étudiants internationaux ce qui permettra une plus grande diversité sur notre campus montréalais et un partage d'idées entre nos différentes cultures."

appuie Jocelyn Benoit, directeur académique et professeur à l'Ecole NAD-UQAC