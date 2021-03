LINCC & le Labo de l'édition recrutent leur 7eme promotion de startups des industries créatives

Les deux plateformes d'innovation de Paris&Co dédiées aux industries numériques, culturelles et créatives et leurs partenaires privilégiés - Banijay, La Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts, Média-Participations et Vivendi - lancent un appel à candidatures pour recruter leur 7ème promotion de startups. LINCC et le Labo de l'édition accompagnent des jeunes entreprises innovantes dans la transformation et le développement économique des industries culturelles et créatives.

Du 1er mars au 12 avril, l'appel à candidatures est ouvert aux entrepreneur.e.s des industries créatives qui souhaitent être accompagné.e.s dans le développement de leurs projets, passer à la vitesse supérieure et débloquer des opportunités au sein d'un écosystème sectoriel stimulant !

