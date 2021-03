Une programmation sociale, culturelle et esportive complète pour la Gamers Assembly 2021 Le retour du Trophée des Seniors Silver Geek, une Invasion de Pixels dans les rues de Poitiers, une nouvelle mission Team Job pour les jeunes en difficultés : plein de beaux projets à découvrir cette année

La Gamers Assembly se prépare et s'entoure d'initiatives culturelles et sociales avant d'ouvrir son arène numérique aux joueurs pour un programme esport complet qui ravira les fans de l'événement comme s'ils y étaient. Plusieurs personnalités du milieu gaming se relaieront pour commenter les événements et les tournois, dont le duo Chips et Noi, l'animateur Gen1us, les streamers Chocobo et Fred Zolf, les talents de la Team MCES, ou encore les membres de Rocket Baguette, et bien d'autres.

Des initiatives sociales et culturelles en faveur de Grand Poitiers

En amont de la Gamers Assembly 2021, l'association FuturoLAN, organisatrice de l'événement, a orchestré une Invasion de Pixels sous l'encadrement de l'artiste plasticien Xavier de Commines. Ce projet de street art ludique a permis d'impliquer jeunes et moins jeunes dans les quartiers de Grand Poitiers ainsi qu'une dizaine de structures socioculturelles et socio-éducatives pour faire du projet un événement participatif et étendre cette invasion pacifique à toute la ville. Une chasse aux pixels sera organisée tout au long de la Gamers Assembly avec de nombreux lots à la clé !

Au cours des festivités, l'association Endorah Build devra réaliser, en fil rouge pendant le week-end, la réplique en pixels d'un lieu emblématique de Poitiers. Cette réplique sera jugée par 2 élus et un membre de l'association FuturoLAN. A la clé : un don pour une association du territoire. La construction sera à suivre en fil rouge sur la chaîne Twitch de l'événement.

Enfin, FuturoLAN s'associe avec la team orKs Grand Poitiers et la Mission Locale d'Insertion pour lancer la mission Team Job entre mars et juin 2021, pour venir en aide aux jeunes du territoire en difficulté. Au programme, des ateliers de réinsertion ancrés dans les valeurs et la pratique de l'esport pour permettre à ces jeunes de retrouver de la motivation et leur ouvrir de nouvelles perspectives.

Des finales régionales et nationales à la GA 2021

Malgré la situation sanitaire, le Trophée des Seniors de l'association Silver Geek revient à la Gamers Assembly au travers d'une première compétition esport senior 100% en ligne. Après les challenges départementaux entre le 22 et le 26 mars, la GA accueillera, le samedi 3 avril, la finale régionale du Trophée des Seniors Silver Geek, dans le cadre d'une compétition Wii Sports Bowling. La compétition sera animée par Chocobo, accompagné du commentateur historique, Jean-Pierre, Vice-Président de l'association Silver Geek !

Les jeunes ne sont pas en reste à la GA, avec la Finale Française de la Ligue étudiante Red Bull Campus Clutch qui aura également lieu le samedi 3 avril. Ce tournoi sur le jeu Valorant verra les 4 équipes régionales sélectionnées s'affronter tout au long de la journée pour une place lors de la compétition internationale dont la finale aura lieu en juin à Madrid !

5 jeux emblématiques de la scène esport

Avec 5 tournois annoncés, 100% en ligne, ses cashprizes et ses titres emblématiques, la Gamers Assembly reste la scène principale de l'esport en France et continue d'attirer amateurs et professionnels souhaitant partir à la conquête de la victoire.

"La Gamers Assembly a vu passer dans ses allées une myriade de joueurs, amateurs et professionnels dont certains ont connu la gloire des plus grandes scènes internationales. C'est pour nous une véritable fierté et nous sommes ravis d'avoir pu cette année organiser la Gamers Assembly pour retrouver toutes les communautés de joueurs qui font l'histoire de notre événement", explique Vincent Colas, Président de FuturoLAN.

Retrouvez tous les tournois de la Gamers Assembly :

Les Trophées partenaires :

League of Legends Trophy Powered by Omen 5v5 : 128 équipes

AOC Gaming Rocket League Trophy 3v3 : les phases finales

Philips FIFA 21 Trophy (mode FUT) : les phases finales

Les autres tournois :

Fortnite Trio : Sans limite de joueurs

Fortnite ZoneWars : Sans limite de joueurs

TrackMania Tech Solo : les phases finales

Les Challenges Joueurs Libres : 150 joueurs

Les challenges Joueurs Libres seront hébergés sur le célèbre jeu Minecraft au sein d'une réplique parfaite du Parc des Expositions de Poitiers ! Les participants s'affronteront tout le weekend dans le cadre de challenges sur 6 jeux différents : Refunct, Rocket League, Worms Armageddon, Geoguessr, League of Legends et Trackmania !

Retrouvez tous les détails de l'événement, ses tournois et animations sur le site officiel : https://www.gamers-assembly.net/