Lancement de la saison 3 de l'incubateur de Women In Games France

Women in Games France annonce une troisième saison de son incubateur I-WIG ! Afin d'intégrer et d'évoluer sur la scène esport, les joueuses pourront candidater à partir du 30 mars 2021 sur Rainbow Six : Siege, League of Legends, ou Valorant. Pour la première fois, l'incubateur ouvre ses portes aux joueuses européennes et britanniques concernant League of Legends et Valorant !

En 2020, d'après le Baromètre France Esports, 30% des personnes qui jouent en parties classées sont des femmes. En revanche, parmi les personnes qui jouent en parties classées et qui participent à des tournois, on ne retrouve que 6% de femmes.

Ces chiffres montrent que la mixité est moindre en compétition. Depuis 2019, l'incubateur I-WIG organise des actions pour mettre en lumière les joueuses talentueuses et les aider à intégrer la scène esportive.

En partenariat avec Riot Games et Ubisoft France, la deuxième saison avait permis à 8 joueuses, 4 sur League of Legends et 4 sur Rainbow Six : Siege, d'être accompagnées individuellement par des coachs professionnels et de découvrir la scène compétitive française et internationale en participant à des compétitions ainsi qu'à des entraînements en équipes mixtes.

Cette année, Riot Games et Ubisoft France accompagnent à nouveau l'incubateur I-WIG.

League of Legends et Rainbow Six : Siege seront une fois de plus sur le devant de la scène, accompagnés pour la première fois de Valorant, nouveau jeu lancé il y a un an par Riot Games dont la scène compétitive se développe très rapidement.

Au programme pour chacun des 3 incubateurs :

Coaching individuel personnalisé

Media training

Partenariats avec des structures esportives

Rencontres avec des professionnel-lle-s du milieu

Entraînements et participations à des tournois en équipes mixtes

Evénements physiques, si les mesures sanitaires le permettent

Les joueuses (femmes cis et trans) pourront déposer leur candidature sur le site de Women in Games France dès le mardi 30 mars et ce jusqu'au vendredi 9 avril. L'incubateur débutera fin avril et s'étendra sur 8 mois.

La structure britannique Women in Games (WIGJ) nous fait le plaisir de nous soutenir et de nous accompagner notamment dans la recherche de joueuses européennes à haut potentiel pour les jeux League of Legends et Valorant.

"L'association Women in Games France a obtenu de très bons résultats lors des deux premières saisons de l'Incubateur. Le but de Women in Games (WIGJ) est d'utiliser nos connaissances, positions et réseaux communautaires pour faire évoluer le milieu du jeu vidéo. Nous sommes extrêmement fier-e-s d'être partenaires pour la troisième saison de ce merveilleux programme et d'aider à trouver des joueuses et coachs venant de toute l'Europe. Si vous êtes intéressées, inscrivez-vous au programme dès maintenant !" explique Marie-Claire Isaaman, Présidente de Women in Games (WIGJ).