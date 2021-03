Japan Expo, 3e salon de France, annonce l'annulation de son édition 2021 Le 1er festival européen des loisirs et de la culture japonaise reporte sa 21ème édition à l'été 2022

À l'heure de la longue litanie des annulations de festivals, les conditions actuelles, sans surprise, ne permettent pas d'envisager cette édition.

L'organisation d'un festival tel que Japan Expo, 3e salon de France, est portée par une équipe de 20 personnes salariées à plein temps et 450 saisonniers qui travaillent sur la programmation des 16 scènes du festival, préparent la venue des 72 artistes, la logistique des 900 stands et l'accueil des 3650 accrédités, des 5000 exposants et des 250 000 visiteurs. C'est une orchestration complexe et une coordination subtile qui s'élabore sur la durée.

Les dernières annonces du Japon concernant l'accueil des Jeux Olympiques et les fermetures des frontières hors Union Européenne sont une partie des conditions qui rendent impossible la tenue du festival cette année.

Célébration culturelle et populaire, Japan Expo est un festival de partage et de passion

Au-delà des problématiques économiques, nous ne voulons pas proposer une expérience dégradée qui irait à l'encontre de l'esprit de Japan Expo. Nous pensons qu'à vouloir maintenir le festival, mais en réduisant le nombre de visiteurs accueillis, en vous demandant de rester à bonne distance les uns des autres et en évitant tout contact, nous perdrons l'âme du festival, son ambiance et donc l'intérêt même de faire un événement.

La situation a de lourdes conséquences sur le festival, à tous les niveaux, et notamment économiques

Japan Expo est un festival indépendant qui doit s'autofinancer d'une année sur l'autre avec une obligation de résultats. Depuis sa création, et c'est une volonté, il ne perçoit aucun fonds public. Derrière le festival, c'est une société, Sefa Event, qui a la chance d'avoir un certain nombre d'aides de l'Etat (activité partielle et fonds de solidarité) et qui a pu trouver la trésorerie qui lui manquait au travers d'un Prêt Garanti par l'Etat. Même si nous avons réduit au maximum les frais de l'entreprise, ces aides ne nous permettent pas de les couvrir totalement. Ces frais ont englouti notre épargne et chaque mois, le reste à charge grignote un peu plus l'argent du Prêt. Prêt qu'il nous faudra évidemment rembourser une fois la crise passée, voire avant au vu des courriers que nous recevons régulièrement.

A ce jour, l'entreprise n'a plus d'activité depuis la fin de Japan Expo Sud en mars 2020. Tous ces moyens évoqués nous permettent simplement de mettre l'organisation en sommeil, le temps que la crise passe. Mais "en sommeil" ne veut pas dire inactif. Nous mettons tout en ordre pour nous préparer à la reprise et restons à l'affût de l'actualité en France et au Japon, aussi bien sanitaire que culturelle.

Malgré toutes ces difficultés, nous gardons foi en l'avenir et en la sortie de crise. Japan Expo reviendra, et il sera plus fort grâce à nous tous. Nous pourrons nous retrouver physiquement tous ensemble dans une édition qui saura combler ces deux années d'absence et de frustration. Nous sommes impatients d'y être.

Pour conclure, nous avons une pensée pour nos employés, les artistes, les associations, les prestataires, les exposants, les partenaires, les saisonniers, … tous ces gens qui donnent vie à Japan Expo chaque année et qui attendent, qui se précarisent et qui vont souffrir une année de plus.

D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.

Nous nous retrouverons dès 2022, du 18 au 20 février à Japan Expo Sud à Marseille et à l'été à Japan Expo à Paris.

L'équipe de Japan Expo