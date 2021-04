Manticore Games lève 100 millions de dollars pour donner vie au multivers du jeu vidéo L'Early Access de Core sera lancée en exclusivité sur Epic Games Store le 15 avril

Manticore Games, le développeur et opérateur de Core, une salle d'arcade infinie de jeux créés par les utilisateurs, a annoncé avoir levé 100 millions de dollars dans sa troisième série de financements.

Cette série C de financement a été menée par XN, avec la participation d'autres investisseurs stratégiques et institutionnels de premier plan tels que SoftBank Vision Fund 2 et LVP, ainsi que des investisseurs des séries précédentes : Benchmark, Opportunity Fund de Bitkraft, Correlation Ventures et Epic Games.

Manticore Games utilisera cet investissement pour accélérer la croissance de Core en renforçant ses programmes à destination des créateurs, et en développant davantage les outils de création et de publication de jeux, actuellement les plus avancés de toutes les principales plateformes de contenu généré par les utilisateurs (UGC).

L'investissement intervient alors que la société s'approche d'une étape majeure. En effet Core sera disponible en accès anticipé exclusivement sur Epic Games Store le 15 avril 2021.

Après quelques mois passés en Alpha, Core propose déjà plus de 20 000 jeux gratuits dans tous les genres imaginables, a lancé environ un demi-million de projets sur la plate-forme et réuni plus d'un million de comptes de joueurs et de créateurs dans le monde.

Core a connu une croissance rapide et s'établit comme la meilleure plate-forme pour les créateurs, car elle offre non seulement les meilleurs outils de création et de publication de jeux, mais aussi les meilleures opportunités économiques avec un partage des revenus à 50%",

a déclaré Frédéric Descamps, PDG et cofondateur de Manticore Games.

"Ce financement souligne la confiance dans la vision de Manticore d'un multivers créé par des créateurs. Core a mis le pouvoir entre les mains des créateurs pour créer une arcade sans fin de jeux gratuits et c'est ce qu'ils ont accompli. Nous sommes ravis de disposer de plus de ressources à investir pour nos créateurs, que nous considérons comme le moteur de notre croissance, pour à terme construire le multivers des jeux vidéo et le meilleur terrain de jeu pour les joueurs. Notre lancement en accès anticipé sur Epic Games Store le mois prochain n'est que le début."

Manticore construit la plate-forme de jeu basée sur les créateurs la plus convaincante actuellement et qui établit une norme mondiale pour le contenu généré par les utilisateurs. En dotant les créateurs des meilleures technologies, des meilleurs outils et des conditions économiques les plus propices aux développeurs du marché, Core offre aux joueurs une variété presque infinie de jeux et d'expériences multijoueurs immersives de haute qualité",

a déclaré Gaurav Kapadia, fondateur de XN.

"Nous sommes heureux de soutenir les cofondateurs Frédéric Descamps et Jordan Maynard ainsi que leur équipe de pointe, à ce point-clef de la croissance de Manticore et de leurs communautés de joueurs et de développeurs", a ajouté Ravi Paidipaty, associé chez XN.

L'équipe de Manticore est convaincue que l'avenir des jeux réside dans les plates-formes au contenu généré par les utilisateurs les plus ouvertes possibles.

Au cours de l'année écoulée, Manticore a construit l'infrastructure du multivers à partir de zéro, a lancé un des modèles économiques les plus profitables aux créateurs parmi toutes les plateformes UGC et a introduit les outils les plus sophistiqués et les plus accessibles pour la création et la publication de jeux. Ajoutant à cela une interface qui nécessite peu, voire aucune, expérience de développement pour créer ses jeux en une heure.

Nous sommes ravis que Manticore ait choisi Epic Games Store pour le lancement exclusif de Core",

a déclaré Steven Allison, GM chez Epic Games Store.

"Epic et Manticore partagent la conviction que l'avenir des jeux et du Metaverse sera construit par une communauté mondiale de créateurs. Core, qui utilise la technologie Unreal Engine d'Epic, fournit aux créateurs un ensemble d'outils incroyablement puissants mais accessibles qui aideront à accélérer cette vision commune."

Dirigé par les vétérans de l'industrie Frederic Descamps et Jordan Maynard, dont l'expérience passée comprend la création de jeux et la gestion de services dans des entreprises comme EA, Zynga, Xfire, Trion Worlds et A Bit Lucky, Manticore a été fondée avec la mission d'aider à définir la prochaine ère des jeux. La vision de Manticore est d'ouvrir la porte à l'innovation et à la conception de jeux émergents en réunissant les créateurs et les joueurs de tous niveaux dans un écosystème social collaboratif qui prend en charge une grande variété d'expériences en ligne partagées.

Pour en savoir plus sur l'entreprise et pour vous inscrire aux mises à jour, visitez www.manticoregames.com. L'Open Alpha de Core est maintenant disponible au téléchargement sur www.coregames.com et peut être mis en wishlist sur Epic Games Store pour le lancement exclusif de l'accès anticipé le 15 avril.