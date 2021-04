Capital Game recrute des expert·e·s du jeu vidéo pour accompagner les jeunes studios Fermez les yeux une minute et rappelez-vous vos débuts dans le jeu vidéo. C'était compliqué ou pas ? De quoi est-ce que vous auriez eu besoin pour que ça se passe mieux ?

La Région Île-de-France et Capital Games ont mis en place un programme d'accompagnement pour les studios développant leurs premiers jeux.

Aujourd'hui, Capital Games cherche des expert·e·s pour intervenir dans ce programme, quelles que soient leurs spécialités : management, programmation moteur, modélisation 3D, ressources humaines, SFX...

Comment ça marche ?

Décrivez-nous votre expertise ici

Dès qu'un studio a besoin de vous, on vous propose la mission (2 à 10h, sur 6 mois)

Si ça match, c'est parti ! Sinon, on vous recontacte une autre fois : aucun engagement.

Et pour une fois, c'est payé : 100€ / heure d'intervention

Vous êtes patron·ne ?

Passez au niveau supérieur et devenez mentor : l'occasion de diagnostiquer et d'accompagner un studio pendant 11h réparties sur 6 mois.

Et surtout, partagez ce programme à vos équipes et à vos leads ! C'est une expérience très valorisante et top pour la motivation.

Revivez la ferveur de vos débuts !

Pour que la relève parte du bon pied (et que vos futurs collègues soient au poil), donnez un peu de votre temps (rémunéré, en plus ! ).

Vous ne vous engagez à rien : rencontrez les studios avant de les accompagner.

Ça ne marche que si ça matche ! Proposez votre expertise dès maintenant

Pour plus d'informations : Tout savoir sur le programme