Pour une meilleure représentation de la diversité dans les jeux vidéo (Table ronde) Live le jeudi 22 avril à 18h

Pourquoi ce webinar ?

Pour donner des leviers d'action aux équipes de prod (designers, artistes, producers…) et aux RH pour favoriser la diversité et l'inclusion à tous les niveaux (gameplay et organisation de travail).

Objectifs

Partager nos bonnes pratiques avec les personnes que ça intéresse dans notre écosystème jeux vidéo. L'idée n'est pas de dénoncer la non-représentativité de certaines catégories dans les jeux vidéo, mais de proposer des leviers de façon positive.

Programme

Retrouvez-nous pour un live autour de la représentation de la diversité dans les jeux vidéo et dans les studios.

Diversidays, association d'égalité des chances dans le numérique invite 8 intervenants des studios Oh BiBi, Madbox, Ubisoft et de l'association Game Impact.

L'objectif de ce live : Prendre conscience des biais, créer des personnages moins stéréotypés, des récits plus complexes et diversifiés, attirer un public plus varié et in fine contribuer à faire évoluer la société pour toujours plus de diversité et d'inclusion.

On vous donne rendez-vous jeudi 22 avril à 18h avec :

Judith Tripard, Head of Talent - Oh BiBi

Mickael Dell'Ova, UX Designer - Ubisoft

Livia Lamo, Trends Manager - Ubisoft

Merry Wesolek, Narrative Designer - Game Impact

Melissa Canseliet, UX & Neuroscience Expert - Ubisoft

Zoé Pauvert, Médiatrice, - Game Impact

Thomas Nivol, Head of Talent - Madbox

Charlotte Gailledreau, Game Lead - Oh BiBi

Inscription gratuite en ligne