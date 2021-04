Le site d'information Game Side Story souffle ses 10 bougies Par William Bertin (Skywilly), rédacteur en chef de Game Side Story

Il est question d'une époque où on ne parle pas vraiment de "jeu indépendant" comme d'une catégorie. On ne sait pas trop ce qu'est une Game Jam, les "petits créateurs" tentent de percer via Xbox Live Indie Games sur Xbox 360 et Steam reste la plateforme préférée des joueurs de Counterstrike, mais tout se bouscule très vite. C'est parce que les sites internet spécialisés de l'époque n'étaient pas encore prêts à parler de tous ces jeux de petites équipes de développement (voir de développeurs en solo) que Game Side Story a montré le bout de son code en Mars 2011.

Depuis 10 ans maintenant, le projet Game Side Story conçu par William et Tony Bertin, continue de vivre sa plus belle vie numérique en restant sans publicité, sans partenariat aucun, profitant d'une totale indépendance. Gros, moyens et petits jeux se côtoient dans une ligne éditoriale mettant en exergue toutes les oeuvres, quel que soit leur budget ou leur public.

Game Side Story en 2020, c'est 200.000 pages vues et cela, sans aucune force publicitaire ni marketing. C'est parce que le public répond toujours présent que nous continuons ce que nous faisons avec toujours autant de curiosité pour les titres les plus originaux et méconnus. C'est aussi grâce à tous·tes les hommes et les femmes derrières les équipes de développement, les éditeurs, les distributeurs, qui nous font confiance et qui nous suivent, que nous pouvons réaliser tout ce que nous faisons sur ce site. Nous tenons à les remercier du fond du coeur pour leur soutien.

L'équipe rédactionnelle plusieurs fois renouvelée, toujours chapeautée par William "Skywilly" Bertin au titre de rédacteur en chef, est fière de vous annoncer que ces 10 ans ont aussi permis de créer des vocations, de proposer un espace d'écriture et de liberté à beaucoup de critiques en herbe désireuses d'êtres lues sur leur temps libre, ou de créateurs voulant partager leur passion et leurs astuces au plus grand nombre. Il est donc évident que nous saluons tous ceux et celles qui ont fait Game Side Story pendant toutes ces années et que nous leur disons un grand merci pour leurs nombreuses contributions ! C'est aussi une véritable joie de pouvoir offrir un premier terrain de jeu aux plumes de futurs talents qui porteront de la plus belle façon possible ce medium passionnant qu'est le jeu vidéo.

En l'honneur des 10 ans du site, il devait se dérouler un petit évènement, un moment de partage entre rédacteurs et lecteurs, mais la Covid-19 en a décidé autrement. Néanmoins, on espère vous voir toujours autant au rendez-vous sur Game Side Story, prêts à passer d'une découverte à l'autre sans jamais manquer de curiosité. C'est notre crédo et, on l'espère, aussi un peu le vôtre désormais.

GSS (pour les intimes) ne fonctionne qu'au bouche à oreille depuis 2011 et le résultat est là, dix ans plus tard, plus en forme que jamais. Sans forcer, juste en proposant des articles, en prouvant sa bonne foi et surtout, en s'amusant à partager ses découvertes, l'équipe de Game Side Story est prête pour bien d'autres années de jeu et de projets plus passionnants à chroniquer les uns que les autres !