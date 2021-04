L'association Push Start lance l'incubateur Montpellier Game Lab avec Montpellier Méditerranée Métropole

Lancé en mars 2021 avec une promotion de 5 équipes, le programme Montpellier Game Lab est la première initiative locale d'accompagnement technico-économique des porteurs de projets et studios de jeu vidéo.

Construire, développer, accélérer

Porté par l'association des professionnels du jeu vidéo en Occitanie, Push Start, et le Business & Innovation Centre (BIC) de Montpellier Méditerranée Métropole, expert en création d'entreprise et classé parmi les meilleurs incubateurs mondiaux (Classement UBI Global 2019), ce programme d'incubation est structuré autour d'un double coaching personnalisé faisant intervenir un consultant du BIC sur les aspects administratifs, économiques ou managériaux, et un expert de la filière jeu vidéo sur les aspects spécifiques au secteur (financement, production, méthodologie, marketing, etc.).

En plus de cet accompagnement individualisé, le programme Montpellier Game Lab sera ponctué, une à deux fois par mois, par des conférences et ateliers animés par des expert.e.s reconnu.e.s de la filière.

Objectif ? Aider les jeunes studios à construire leur plan de développement, à structurer leurs équipes et à se financer pour développer la filière du jeu vidéo sur un territoire déjà riche en acteurs de renom.

Voici un aperçu du programme :

Business Model et Business Plan / Florent Desserre (BIC Montpellier)

Financements privés dans le jeu vidéo / Stéphane Rappeneau (Société Générale)

Financements publics dans le jeu vidéo / Aurélien Mahieu (BigWhoop)

How to pitch your video game / Jason Della Rocca (Execution Labs)

L'approche éditeur / Xavier Liard (Playdigious)

Communication et approche média / Benoît "ExServ" Reinier (Ancien journaliste spécialisé)

Accessibilité et User Research / Gwendolyn "Noumenie" Garan (Consultante)

Pitcher son entreprise (BIC Montpellier)

Et plus encore à venir sur la propriété intellectuelle, la gestion de production, l'accès à des marchés spécifiques, les réalités mixtes, etc.

5 jeunes studios ambitieux sélectionnés

Parmi les participants de cette promotion inaugurale 2021, on retrouve notamment le studio Fireplace Games, déjà plusieurs fois primé pour le jeu étudiant "En garde", ou encore Exalted studio, derrière le jeu mobile multijoueurs "Big Helmet Heroes" dont la version bêta a déjà téléchargée plus de 300.000 fois. Les studios Play Curious, BBlack Studio et Build The Light, complètent la sélection avec des projets à fort potentiel, allant du serious game au jeu narratif en réalité virtuelle.

Grâce à l'implication des différents partenaires et notamment des éditeurs et studios à succès de la région, le programme Montpellier Game Lab se positionne comme un tremplin pour de nombreux projets vidéoludiques. Destinée à être pérennisée, cette première promotion est aussi préfiguratrice d'une offre d'incubation plus large dans le secteur des industries culturelles et créatives en partenariat étroit entre Montpellier Méditerranée Métropole et les acteurs de l'écosystème ICC.