Héroïnes de Jeux Vidéo - Princesses sans détresse Un livre de Bounthavy Suvilay édité par Ynnis Editions

De Ms. Pac-man à Ghost of Tsushima, 40 ans d'évolution des personnages féminins dans les univers vidéoludiques

Les univers du jeu vidéo proposent des femmes aux profils variés. Chun-Li et Nina Williams sont des combattantes, Peach et Zelda des princesses, Lara Croft et Elena Fisher des aventurières, GLaDOS et Sarah Kerrigan des ennemies implacables.

Au-delà des poncifs notoires, la liste est longue et les nuances nombreuses. D'arguments de vente à personnages complexes, les héroïnes de jeux vidéo s'intègrent dans des mécaniques de jeux multiples et ont des problématiques propres.

Leur évolution est parallèle aux avancées technologiques, aux méthodes commerciales, à l'essor des réseaux sociaux et à un imaginaire collectif en perpétuelle mutation. En outre, elles participent souvent à un univers qui s'étend au- delà du jeu en lui-même, des films aux séries, des romans aux figurines.

Redécouvrez l'histoire du jeu vidéo, de 1982 à aujourd'hui, à travers la représentation des femmes qui les traversent, au fil d'une chronologie choisie, qui met en avant l'évolution nécessaire et la riche pluralité de ces héroïnes qui font désormais partie de nos vies.

Spécialiste du jeu vidéo, Bounthavy Suvilay a participé à la médiatisation de cet art à travers ses nombreux articles pour les magazines spécialisés et les revues universitaires. Elle s'intéresse notamment à l'évolution des techniques et l'histoire des studios. Elle est notamment l'ancienne rédactrice en chef d'IG Magazine et auteure du livre Indie Games : histoire, artwork, sound design des jeux vidéo indépendants.

