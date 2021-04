CHIMERES : Appel à candidatures 2021 Date limite de dépôt des candidatures : lundi 10 mai 2021

CHIMERES (Création - Hybridation - Immersion - Mobilités : Expérimentations et Recherches en Ecritures Scéniques) est un programme d'accompagnement à l'écriture et l'expérimentation artistique allant jusqu'à la pré-production. Il propose à des artistes provenant de tous les champs de la création contemporaine (théâtre, cirque, musique, danse, arts visuels, littérature, cinéma, design, graphisme, architecture, métiers d'art…) et créateurs venant d'autres univers (jeu vidéo, code, réalité virtuelle et augmentée, etc.) d'explorer des formes artistiques dites hybrides au sens où elles relient les mondes "physique" et "numérique".

Dispositif d'accompagnement de recherche et d'expérimentation en écritures artistiques hybrides et usages contemporains des technologies

Pensé par le Ministère de la Culture (Direction générale de la création artistique), CHIMERES est porté depuis 2018 par le Lieu unique (LU), la Scène nationale de Nantes et le Théâtre Nouvelle Génération (TNG) et le Centre dramatique national de Lyon qui sont reconnus au plan national pour leur investissement en faveur de la création en environnement numérique. En 2021, deux nouveaux partenaires rejoignent CHIMERES : l'Espace des arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône et Le CN D - Centre National de la Danse.

CHIMERES invite les artistes et créateurs de tous horizons à explorer les formes à la fois numériques et in situ, notamment :

Formes qui relient de manière originale les mondes "physique" et "numérique" ou "virtuel", pouvant être diffusées dans des salles de spectacle ou des lieux d'exposition, et dans les établissements culturels en général.

Formes pour l'espace public, utilisé comme terrain d'expérience et support d'une création artistique via les technologies numériques.

Un programme ouvert à toutes les disciplines artistiques et créatives

CHIMERES est ouvert à des artistes et créateurs issus de toutes les pratiques artistiques et créatives dont, notamment : théâtre, cirque, musique, danse, arts plastiques et visuels, photographie, cinéma, jeu vidéo, code, littérature, réalité virtuelle et augmentée, design, graphisme, architecture, métiers d'art…

Dans le but d'enrichir les échanges et les rencontres entre artistes au moment de la première résidence de création partagée, la complémentarité et la diversité des profils sera un critère important de choix des candidats.

C'est pourquoi CHIMERES se veut accessible à des artistes et créateurs n'ayant pas nécessairement d'expérience préalable du numérique dans le cadre de leurs créations, mais souhaitant s'ouvrir à de nouvelles méthodes de travail pour explorer de nouvelles formes artistiques.

De même, CHIMERES se veut accessible à des professionnels des industries créatives (notamment des codeurs) n'ayant pas nécessairement d'expérience préalable du spectacle vivant ou des installations plastiques, mais souhaitant s'ouvrir à de nouvelles approches pour expérimenter de nouvelles formes artistiques.

CHIMERES est accessible à tous les artistes et créateurs (émergents ou confirmés) ayant une volonté d'exploration artistique, d'invention, de partage ; un état d'esprit de co-création étant le point commun sollicité auprès de tous les participants.

Eligibilité

Cet appel est ouvert à des artistes et créateurs relevant de tous les champs de la création contemporaine , de nationalité française, ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, ou ayant le statut de résidents en France. Les personnes inscrites dans un cursus d'études artistiques supérieures ne sont pas éligibles. Les candidatures sont déposées à titre individuel par des personnes s'inscrivant dans une démarche de rencontre et de cocréation .

La candidature ne peut pas concerner l'accompagnement ou le soutien d'un projet déjà en production, ou dont l'équipe serait déjà constituée.

Sans être exclusive, une attention sera portée aux intentions de projets comportant une adresse à la jeunesse.

Date limite pour l'envoi des dossiers de candidature : lundi 10 mai 2021

Pour plus d'informations et pour téléchargez le règlement complet de l'appel à candidatures rendez-vous sur le site du Ministère de la Culture.