Piepacker, service gratuit de social gaming avec vidéo-chat, démarre sur Kickstarter en amont de son lancement mondial

Au croisement du jeu en ligne multijoueurs et de la conversation vidéo, Piepacker est une plateforme gratuite, permettant de jouer instantanément à des jeux vidéo avec ses ami·e·s depuis son navigateur web, sans aucun téléchargement. Une plateforme de vidéo-chat qui permet de (re)découvrir entre ami·e·s les plus grands titres rétrogaming, mais aussi très bientôt des nouveautés indies récentes, des jeux originaux exclusifs et des jeux de société.

Le jeu vidéo sort de son cadre d'utilisation traditionnel pour devenir une véritable expérience sociale, permettant à ses utilisateur·rice·s d'interagir à la fois par le jeu mais aussi et surtout par le chat vidéo.

Piepacker permet de vivre de vrais moments ludiques, ensemble, autour du jeu vidéo. Une innovation à la pointe de la pop culture, mélange de gaming, vidéo-chat, filtres et masques en réalité augmentée, qui ravira tous les publics, et pas uniquement les gamers·euses.

La première verticale choisie pour redéfinir les codes du jeu social a été le jeu rétro. En effet, aujourd'hui, la majorité des jeux vidéo rétro sont téléchargés sur le web, de la même manière que la plupart des titres de musique au début des années 2000 sur les réseaux peer-to-peer. Piepacker propose au monde du jeu vidéo ce que Spotify a su faire pour la musique : rendre le retrogaming accessible à tous·tes, l'enrichir d'une dimension sociale nouvelle, conserver l'accès gratuit et légal aux jeux, tout en offrant un service haut de gamme.

Les conversations vidéos sont customisables avec de nombreux filtres et masques 3D pour personnaliser et enrichir l'expérience, à la manière d'Instagram ou de Snapchat. La vente de certains de ces éléments cosmétiques constitue la majeure partie des revenus de Piepacker, sur un modèle freemium.

Une bêta fermée avec plus de 100 000 utilisateur·rice·s

En cours de développement depuis mars 2020, Piepacker a lancé fin décembre 2020 une bêta privée. Ainsi, plus de 100 000 personnes ont déjà pu tester la plateforme et contribuer à son développement.

Piepacker permet de jouer à des titres qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo sur de multiples plateformes : les bornes d'arcades, mais aussi la NES, Super NES, Saturn, Mega Drive, NeoGeo, PlayStation... et d'autres encore à venir !

La plateforme peut compter aujourd'hui sur d'importants partenariats avec des éditeurs comme Codemasters, Team 17 ou encore Interplay. Le catalogue ne cesse de s'agrandir et le retrogaming n'est qu'un début pour ce projet qui a pour but d'évoluer vers les jeux indépendants, casual et les jeux de société.

Pour le studio de jeux indépendant Morphcat Games, Piepacker est actuellement "une des destinations les plus faciles pour jouer en multijoueur avec vos ami·e·s sur internet".

L'éditeur de jeux Bitmap Bureau se dit "vraiment impressionné par les fonctionnalités que Piepacker offre à ses utilisateurs, notamment la possibilité de jouer à Xeno Crisis en ligne avec un·e ami·e via un simple partage de lien url. Les fans de retrogaming vont être très intéressé-e·s par cette technologie, avec tous ces nombreux jeux classiques qui rejoignent la plateforme."

Plus de 60 jeux dont 2 exclusivités sont disponibles gratuitement sur Piepacker, et le catalogue ne cesse de s'agrandir ! Parmi les titres disponibles, figurent notamment les iconiques Worms World Party, Earthworm Jim 1 & 2, Sensible Soccer, Xeno Crisis ou encore Micro Mages. La plateforme proposera également très bientôt des jeux originaux exclusifs produits par les équipes studio Piepacker, et des expériences de jeux de société en ligne.

Kickstarter

Après une phase de prototypage éprouvée par 100 000 beta testers ces derniers mois, Piepacker lance le 20 avril 2021 une campagne Kickstarter pour franchir de nouvelles étapes clés de son développement et fédérer sa communauté en devenir.

Plusieurs paliers de participation de $10 à $1500 sont prévus.

Au coeur de cette opération de crowdfunding, Piepacker propose un accès anticipé à sa plateforme couplée d'une technologie exclusive qui ravira les nostalgiques de retrogaming : le socle PieReader, une solution pour importer ses propres cartouches de jeux rétro dans l'univers Piepacker avec des adaptateurs. Ainsi, un·e utilisateur·rice peut aussi jouer en privé à ses cartouches de jeu avec ses ami·e·s et en multijoueur sur Piepacker !

La campagne Kickstarter débute le 20 avril pour se clôturer en mai 2021.

La plateforme sera accessible au grand public courant 2021.

Plus d'infos

Une entreprise de la Silicon Valley, fondée en Californie par des Français et relocalisée en France par conviction

L'un est un économiste devenu un des data scientists les plus accomplis du jeu vidéo et de la tech Californienne, l'autre un ingénieur hyper talentueux passé par les plus grands noms de la Silicon Valley.

Benjamin Devienne et Jules Testard, deux Français expatriés de longue date, et partageant leur amitié depuis plus d'une décennie, forment un duo complémentaire d'élite qui a permis au projet Piepacker d'éclore.

Les deux partenaires ont un parcours hors-norme. Benjamin a notamment fondé le département data science du géant mobile français Gameloft, avant de rejoindre Facebook au poste de Head of Analytics, puis Twitch en tant que Head of Research sur des projets de machine learning. Il est également très actif dans les sphères universitaires, enseigne au sein de plusieurs institutions et a réalisé de nombreuses masterclass saluées, avec notamment une apparition au Massachusetts Institute of Technologies (MIT).

Jules est également passé par de prestigieuses universités en Californie et au Canada. Il rejoint lui aussi la Silicon Valley, où il met son talent au service de grandes entreprises de la tech, comme Amazon, Yelp ou encore Docker.

Ensemble, Benjamin et Jules ont l'idée d'une nouvelle technologie appliquée au jeu vidéo dématérialisé, permettant également des interactions poussées en vidéo. A la naissance de Piepacker, le duo agit comme un aimant pour attirer les meilleurs talents mondiaux de leur domaine et assemble une équipe d'ancien·ne·s de chez Google, Facebook, Microsoft, Apple, EA, Blizzard-Activision, Twitter, pour n'en citer que quelques noms.

Après quelques semaines à peine de développement, l'innovation Piepacker suscite l'intérêt de Y Combinator, l'accélérateur de startups qui a vu naître Airbnb, Twitch, Dropbox ou encore Reddit. Grâce à leur accompagnement, le développement de Piepacker s'accélère et les grandes ambitions de ses fondateurs se concrétisent.

D'autres grands noms de la culture geek et de l'industrie du jeu vidéo soutiennent l'équipe Piepacker, comme Kenji Matsubara, ancien président de Sega, Justin Waldron and Tom Bollich, co-fondateurs de Zynga, Kun Gao, co-fondateur de la plateforme dédiée aux animés japonais CrunchyRoll ainsi que Jeffrey Rosen, co-fondateur du distributeur de jeux vidéo Humble Bundle.