Women in Games France publie un guide des meilleures pratiques pour améliorer la mixité et la diversité dans les entreprises du jeu vidéo

Avec le soutien du SELL, du CNC, du Ministère de la Culture, du SNJV pour la diffusion auprès des entreprises, et de Women in Games UK (WIGJ), Women in Games France publie le Guide "Diversité et inclusion dans les entreprises du jeu vidéo". Ce document vous est accessible en cliquant ici.

Alors que la moitié des joueurs sont des joueuses, les femmes ne sont pourtant que 14% dans les studios de développement, 26% dans les formations de jeu vidéo et 6% dans les compétitions esportives (Sources : Baromètre France Esports - Résultats de l'édition 2020 & Baromètre annuel du jeu vidéo en France - édition 2020)

Les organisations ont pourtant tout à gagner grâce à la diversité : intelligence collective supérieure, public plus large, meilleure rentabilité, acquisition de nouveaux talents, etc.

Avec cette nouvelle ressource, Women in Games France a pour objectif de donner des outils aux acteurs et actrices de l'industrie sur les sujets de la diversité, de l'égalité et de l'inclusivité afin que tous et toutes aient toutes les clefs en main pour la mise en place d'une culture d'entreprise inclusive.

Grâce au soutien du SNJV, le Guide sera diffusé dans sa version papier à l'ensemble des entreprises du secteur adhérentes à l'association.

Nous espérons qu'un grand nombre de personnes au sein de l'industrie et au-delà du secteur du jeu vidéo se saisiront de ce Guide et appliqueront ses bonnes pratiques pour la construction d'une société plus équitable et une égalité dans tous les domaines.