Grande enquête sur la créativité dans les studios de jeu vidéo

S'il y a une chose qui est centrale dans l'industrie du jeu vidéo, c'est bien la créativité ! Source de valeur essentielle pour la conception de nouvelles façons de jouer, de nouveaux univers, de nouveaux concepts inspirants, et même de nouveaux modèles d'affaires pour se distinguer sur le marché, elle est un élément moteur et central dans la réussite des studios et des organisations dans le domaine du jeu vidéo.

Pour les entreprises du secteur, les idées sont aujourd'hui plus que jamais une ressource stratégique qu'elles doivent être capables de stimuler, sélectionner, enrichir, et retenir. Et si la créativité est en partie une affaire individuelle, où il faut savoir identifier, attirer et retenir des individus talentueux, elle est aussi une affaire collective et organisationnelle qu'il convient de gérer pour développer les capacités créatives d'une organisation !

Or aujourd'hui, on sait encore relativement peu de choses sur ce qui est important et ce qui est superflu dans les choix qui sont fait par les entreprises dans le domaine du jeu vidéo pour développer leurs capacités créatives. À quel point l'aménagement des espaces, l'ouverture à l'externe, l'utilisation de méthodes de créativité, ou encore la flexibilité donnée aux équipes, ont un impact significatif positif ou négatif sur les capacités créatives de l'entreprise ?

C'est à ces grandes questions que ce projet de recherche vise à répondre, pour être capable de fournir des recommandations aux gestionnaires et dirigeants dans l'industrie du jeu pour dynamiser leurs capacités créatives afin que leur entreprise soit plus performante, attractive et résiliente. À terme, nous allons même pouvoir proposer un outil diagnostic rapide à permettant à toutes les organisations d'évaluer leurs capacités créatives pour identifier les facteurs à améliorer et les bonnes pratiques à mettre en place.

En répondant à notre enquête, vous aurez accès en primeur aux résultats de la recherche pour dynamiser les capacités créatives de votre organisation !

Cliquez ici pour accéder au questionnaire sur les capacités créatives

Si vous avez des questions ou besoins de plus d'informations sur le projet, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : guy.parmentieruniv-grenoble-alpes.fr

Apprenez en plus sur notre équipe et nos travaux de recherche : http://fabrique-crea.org/