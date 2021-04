Focus Home Interactive accélère son développement avec l'acquisition du studio Streum On, partenaire historique du groupe

Focus Home Interactive a le plaisir d'annoncer aujourd'hui l'acquisition de la majorité des actions composant le capital de la société Streum On Studios payée en numéraire et en titres Focus Home Interactive.

Streum On Studio, fort d'une équipe d'une vingtaine de collaborateurs talentueux, est spécialiste des jeux de tirs depuis sa création en 2007 et propriétaire de la licence E.Y.E. Divine Cybermancy qui a immédiatement séduit les joueurs dès son lancement. Mené par ses trois fondateurs et dirigeants Jonathan Cacherat, Pierrick Le Nestour et Christophe Longuépée, Streum On est un partenaire solide et historique du Groupe depuis 2013.

Christophe Nobileau, Président de Focus Home Interactive déclare :

Nous sommes ravis d'accueillir le studio Streum On dans la fédération de talents que nous construisons autour de Focus Home Interactive. Cette acquisition démontre une nouvelle fois notre volonté de créer un groupe intégré fort, en attirant de nouvelles compétences capables de faire franchir un cap à notre Groupe et de nous associer avec les meilleurs talents. Streum On, avec qui nous souhaitons développer les capacités de production en termes de qualité et quantité, a démontré tout son savoir-faire dans le développement de jeux de tirs qui ont été acclamés par la presse et les joueurs. Nous sommes convaincus que les équipes, épaulées par l'expertise de Focus Home Interactive, vont activement contribuer à la croissance du Groupe."

Pierrick Le Nestour, Président de Streum On Studios déclare :

Nous sommes très heureux de faire désormais partie du groupe Focus Home Interactive. Nous partageons une vision commune et notre collaboration a toujours été très performante et fructueuse. Nous avons pour ambition de proposer aux joueurs des titres toujours plus ambitieux et spectaculaires et nous sommes convaincus que Focus Home Interactive est le partenaire idéal pour poursuivre notre développement commun."

Streum On Studio a développé le jeu emblématique Space Hulk : Deathwing pour le compte de Focus Home Interactive qui s'est écoulé à près d'un million d'exemplaires. Le studio travaille actuellement sur Necromunda : Hired Gun, un jeu d'action spectaculaire porté par l'une des licences phares de l'univers de Warhammer 40,000. L'annonce de la sortie du jeu au 1er juin 2021 a généré beaucoup d'enthousiasme tant auprès de la presse que des joueurs.

L'acquisition a été financée en utilisant nos lignes bancaires dédiées au M&A et est assortie d'un plan d'incitation à long-terme pour les dirigeants. Streum On Studio sera consolidé dans les comptes de Focus Home Interactive à compter du 1er avril 2021.