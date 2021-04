Bourse Jeux Vidéo : Une Game Jam caritative pour aider des étudiants à financer leur études Loisirs Numériques organisera une Game Jam anti-compétition du 14 au 16 mai, entre autres initiatives pour lever des fonds pour la Bourse Jeux Vidéo 2021-2022

Annoncée en 2020 lors des Pégases par Jehanne Rousseau (Spiders), la "Bourse Jeux Vidéo" est un programme indépendant d'accompagnement financier, matériel et de compétences de jeunes talents issu·es de divers horizons, pour l'égalité des chances dans l'industrie vidéoludique.

Porté par Loisirs Numériques, ce programme est cofinancé par les sociétés du secteur du jeu vidéo et a permis le financement total des études de 6 étudiant·es pour 2020-21.

Pour soutenir cette initiative pour l'année scolaire 2021-2022, Loisirs Numériques lance en parallèle une récolte de fonds grâce à un financement participatif, le 21 avril 2020 et un événement de création de jeux et prototypes du 14 au 16 mai.

Appelé BJV Game Jam, cet événement organisé par Laurent Checola et Cédric Bache (La Belle Game) se déroulera 100% en ligne, sur la chaîne Twitch de l'association.

Pour cette première édition, le thème sera : Anti-compétition : imaginez des mécaniques de jeu collaboratives vertueuses.

Les expériences ludiques seront réalisées par six équipes de cinq personnes, parmi lesquelles figurent les six lauréat·es de la première promotion de la Bourse Jeux Vidéo, d'autres élèves de leurs promos et des professionnels de l'industrie.

Ces jeunes créateur·rices seront entouré-es de mentors durant l'événement, tel·les que Jehanne Rousseau (Spiders), Mathieu le prof et Opream ainsi que d'autres étudiant·es issu·es de leurs écoles.

Nous nous réjouissons de pouvoir lancer ce tout premier événement live autour du projet de Bourse Jeux Vidéo, car il sera l'occasion pour les jeunes d'exprimer leur créativité, de les voir et de les entendre aussi quant à leurs objectifs d'insertion professionnelle"

explique le cofondateur de la Bourse JV Mickaël Newton.

En plus de la game jam, ce WE spécial sera soutenu par une émission live dotée de moments privilégiés avec les équipes, ainsi que des interviews et des conférences avec de nombreux invités comme la game designer Muriel Tramis, les créateur de jeux Doc Geraud et Mathieu ou encore le directeur artistique du Cartel Alexandre Muttoni.

Tous les prototypes réalisés seront accessibles gratuitement sur : https://bjv.itch.io.

Pour en savoir plus sur l'événement et sur le projet de Bourse JV, rendez-vous sur le site www.boursejeuxvideo.com