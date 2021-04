Nantes Game Xperience esport tour #3

La compétition continue ! Troisième étape de NGX esport tour les samedi 24 et dimanche 25 avril prochain. La grande finale approche, mais pour l'heure place au jeu en mode "Online Edition"

Nous vous proposons ce week-end : League of Legends et Rocket League, faites chauffer souris, clavier, manette, l'équipe de La Boîte à Pixels s'occupe du reste.

Ce tour #3 ne déroge pas à la règle du tour précédent et propose deux tournois sur les célèbres League of Legends (32 équipes) et Rocket League (32 équipes).

Pour cette nouvelle étape, place à l'esport avec un principe simple : 1 jour, 1 tournoi

Samedi 10 avril à partir de 13h : League Of Legends

Dimanche 11 avril à partir de 13h : Rocket League

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre partenaire Materiel.net vous offre 400€ de bons d'achats pour ce tour #3 :

5 bons d'achats d'une valeur unitaire de 50€ pour les vainqueurs du tournoi League Of Legends

3 bons d'achats d'une valeur unitaire de 50€ pour les vainqueurs du tournoi Rocket League

N'oubliez pas ! Plus vous participez à NGX esport tour, plus vous cumulez de points pour participer à la grande finale de cette saison 1 qui se déroulera en septembre prochain.

La participation aux tournois est gratuite et l'inscription se fait sur https://esport.nantesgamexperience.com. Vous avez juste envie de découvrir l'univers Nantes Game Xperience en vibrant au rythme des matchs ? Rendez ce week-end à partir de 13h00 sur https://www.twitch.tv/nantesgamexperience