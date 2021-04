Les français ont dépensé 550 millions de dollars au premier trimestre 2021 sur les applications mobiles Le temps passé sur les applications dépasse désormais les 4 heures par jour dans les 9 plus grands marchés

Le marché des applications prend de l'ampleur à un rythme sans précédent. Les nouvelles données d'App Annie pour le premier trimestre 2021 révèlent que les consommateurs n'ont jamais passé autant de temps sur les applications, avec un temps passé dépassant les 5 heures sur certains marchés.

Au cours d'une année où des milliards de personnes sont restées chez elles, l'utilisation des applications s'est renforcée sur tous les marchés analysés. La moyenne mondiale du temps passé sur les applications est de 4,2 heures par jour, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente.

Au premier trimestre, le temps passé a quotidiennement dépassé 4 heures aux Etats-Unis, en Turquie, au Mexique et en Inde pour la première fois. Au Brésil, en Corée du Sud et en Indonésie, il était supérieur à 5 heures. C'est l'Inde qui a connu la plus forte hausse. Ses consommateurs ont passé 80% de temps en plus sur les applis au 1er trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2019.

Ce même rapport révèle également que les consommateurs ont dépensé 32 milliards de dollars en achats in-app sur iOS et Google Play dans le monde entier au premier trimestre 2021. Il s'agit du trimestre le plus important depuis le début des relevés et le chiffre est en hausse de 40 % par rapport au même trimestre de 2020.

Les utilisateurs de smartphones ont dépensé environ 9 milliards de dollars de plus en applications et en jeux au premier trimestre 2021 qu'au premier trimestre 2020.

Le nombre total de téléchargements a également augmenté de manière significative. Les téléchargements sur iOS et Google Play combinés ont augmenté d'environ 10 % pour atteindre 31 milliards au cours du trimestre.

Les applications de messagerie privée, d'investissement et de partage de vidéo dominent le 1er trimestre 2021

Les classements des téléchargements globaux révèlent peu de mouvement au cours du trimestre. En tête, des valeurs sûres telles que TikTok, YouTube et Facebook. Pour plus d'informations, consulter notre résumé du premier trimestre 2021.

Cependant, nous pouvons discerner les tendances à partir des classements plus détaillés, qui mesurent la croissance des téléchargements d'un trimestre à l'autre sur iOS et Google Play (iOS uniquement pour la Chine).

Il existe des variations régionales intéressantes. Sur les marchés occidentaux, nous pouvons retracer l'essor des deux titres de messagerie sécurisée leaders du marché : Signal et Telegram. Signal occupe la 1ère place au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, et la 4ème aux Etats-Unis. Telegram apparaît, quant à lui, à la 9ème place du classement pour le Royaume-Uni, à la 5ème place pour la France et à la 7ème place pour les Etats-Unis. Nous constatons que ces applications ne figurent pas dans le top 10 des quatre autres pays analysés.

Ailleurs, les graphiques reflètent la hausse des applis d'investissement et de trading, les consommateurs ayant exploré d'autres moyens de gérer leurs revenus. Les crypto-monnaies sont un thème commun, l'application Coinbase apparaissant à la 6ème place aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Binance est la 7ème application la plus populaire en France.

La tendance est encore plus marquée en Corée du Sud, où Upbit occupe la 1ère place. L'application Upbit permet aux consommateurs d'échanger des crypto-monnaies. L'année dernière, elle a conclu un partenariat fructueux avec la banque numérique K Bank, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'application est numéro 3 dans le classement du 1er trimestre pour la Corée du Sud. Une autre application de trading, Kiwoom Securities Hero S, se classe en 6ème position.

Crash Bandicoot : On the Run entre dans le classement des meilleurs jeux du premier trimestre 2021 aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, une semaine seulement après sa sortie

L'influence écrasante de TikTok sur la culture mobile joue un rôle certain dans le classement des jeux les plus populaires. L'un des plus grands succès du trimestre est High Heels, un jeu hyper-casual qui a fait l'objet d'une forte publicité sur l'application.

High Heels a été développé par la société Rollic, basée à Istanbul (rachetée par Zynga en 2020). Le titre a été numéro 1 dans le classement des téléchargements de jeux phares aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, et s'est classé en troisième position en Chine, 7ème en Allemagne et 6ème en Russie.

Le succès de High Heels reflète également la montée en puissance du genre hypercasual. Autre exemple avec le jeu Project Makeover, qui est apparu à la 4ème place au Japon, à la 7ème aux Etats-Unis et à la 6ème au Royaume-Uni.

Les 2 autres jeux hypercasuals du trimestre sont DOP 2 : Delete One Part et Phone Case DIY. Ces 2 titres sont en tête du classement mondial des téléchargements de jeux, DOP 2 : Delete One Part étant numéro 1 en Russie, 2 en Allemagne et 3 en France.

Le jeu Crash Bandicoot : On the Run, mérite également d'être mentionné. Le jeu a tout de même généré 21 millions de téléchargements en seulement 4 jours. Une seule semaine de disponibilité a suffi à le propulser en tête des classements en Allemagne, au 2ème rang aux Etats-Unis, au 3ème rang au Royaume-Uni et au 9ème rang en France.

Pour en savoir plus sur les applications et les jeux les plus populaires du premier trimestre 2021, ainsi que leur performance par marché, nous vous invitons à consulter l'index du premier trimestre 2021 d'App Annie : Top Apps & Games Rankings d'App Annie.