La Game Cup revient ! Lancement de la 2e édition de la Coupe de France de Création Indépendante de Jeux Vidéo

Forte du succès et de l'engouement autour de sa première édition en 2020, La Game Cup, revient pour un second volet ouvert depuis le mardi 6 avril 2021.

Pensée par KissKissBankBank et mise en oeuvre avec l'appui de ses fidèles partenaires la Banque Postale, Jeux Vidéo Magazine, le Pôle Image Magelis,le Cnam-Enjmin et la Région Nouvelle Aquitaine, ce concours original a pour objectif de révéler et d'accompagner les talents émergents du jeu vidéo.

La Game Cup

En 2020, la première édition de La Game Cup a su fédérer des acteurs clés du secteur du gaming autour de la création indépendante de jeux vidéo. L'écho fait à l'opération de la part des médias spécialisés, des syndicats et des acteurs publics a permis de rassembler une centaine de candidatures.

Parmi celles-ci, 4 lauréats ont été couronnés à Angoulême en octobre dernier et préparent activement le lancement de leur campagne de financement participatif :

The Pioneers par Distance Studio - 1er prix Newbie

Hello Toko Toko par le studio Kalank - 2e prix Newbie

Follow my Steps par Midnight Games - 1er prix Boss

Le Voyage de Kotick par ETJ Studio - 2e prix Boss

Ces succès sont à retrouver prochainement sur kisskissbankbank.com

Désormais installée comme événement incontournable pour tous les créateurs, la Game cup revient en 2021.

Ouverte à tous les créateurs indépendants et studios qui souhaitent produire un nouveau jeu, la Game Cup récompense 4 lauréats selon 2 catégories de candidats :

Newbie (2 lauréats) qui récompense des créateurs seuls ou en équipe, sans entreprise, ou une entreprise de moins de 3 ans.

Boss (2 lauréats) qui récompense des créateurs au sein d'un studio de développement de 3 ans ou plus.

La première Coupe de France de création de jeux vidéo indépendants

La seconde édition de cee coupe de France se déroule en plusieurs étapes.

Du 6 avril 2021 au 6 juin 2021 : appel à projets

Les candidats pourront déposer leur dossier via le formulaire d'inscription disponible sur www.lagamecup.com comprenant :

une présentation détaillée du projet

une vidéo

un plan financier avec la durée du développement

l'état des dépenses

un calendrier de production.

Fin juin 2021 :

Sélection de 8 dossiers (4 dans chacune des 2 catégories) par un jury d'experts du secteur du gaming.

Du 12 juillet au 31 juillet 2021 :

Une première phase de vote sur les réseaux sociaux à destination du grand public pour soutenir son jeu favori en amont de la Grande Finale.

Le jeudi 30 septembre 2021 :

Grande Finale de la Game Cup #2

Présentation des 8 projets finalistes lors d'un évènement ouvert à tous au Cnam-Enjmin à Angoulême, phase de votes en direct et annonce des grands gagnants !

À partir de février 2022 :

Les 4 lauréats lanceront leurs campagnes de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank, afin de valider leurs concepts auprès du grand public et de bénéficier de la dotation financière, directement versée sur les collectes.

Quelles récompenses pour les lauréats ?

Les premiers prix Newbie et Boss gagnent chacun* :

Une contribution de 25 000 € sur leur campagne KissKissBankBank, ainsi qu'un accompagnement sur-mesure par un spécialiste du jeu vidéo pour réussir leur collecte

Un plan média offert par Jeux Vidéo Magazine d'une valeur de 45 000 €

Une prestation marketing oerte par l'agence Link Digital Spirit à hauteur de 10 000 €

Un relais de communication de la part des huit clusters partenaires, du SNJV et de l'AFJV

Un hébergement et de nombreux services au sein de l'incubateur du Cnam-Enjmin estimés à 50 000 € ainsi qu'un accompagnement de la part de Play In Lab à hauteur de 10 000 €

Les deuxièmes prix Newbie et Boss gagnent chacun* :

Une contribution de 7 000 € sur leur campagne KissKissBankBank, ainsi qu'un accompagnement sur-mesure par un spécialiste du jeu vidéo pour réussir leur collecte

Un plan média offert par Jeux Vidéo Magazine d'une valeur de 35 000 €

Le jury de la Game Cup

Jehanne Rousseau (studio Spiders, Lyon),

David Elahee (studio Headbang Club, Angoulême),

Florent Morin (studio Pixel Hunt, Paris),

Miryiam Houali (studio Accidental Queens, Lille),

Jean-Samuel Kriegk (KissKissBankBank, Lyon),

Thomas Salviejo (La Banque Postale, Paris)

Laurent Guillemain (Jeux Vidéo Magazine, Paris).

Site officiel