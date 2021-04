Croissance de 32% du marché des jeux vidéo en Allemagne en 2020

Les ventes de jeux vidéo augmentent de 36%

Les revenus des consoles de jeux, des ordinateurs de jeu et des accessoires augmentent de 26%

"La croissance inhabituellement forte montre à quel point les jeux étaient importants pour des millions de personnes au cours de l'année du Covid-19 en 2020."

Le marché allemand des jeux vidéo a établi un nouveau record de chiffre d'affaires au cours de l'année du Covid-19 en 2020 : les jeux vidéo et le matériel connexe ont généré environ 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit une augmentation de 32% par rapport à l'année précédente. Cette information a été annoncée par "game" - l'association allemande des professionnels du jeu vidéo sur la base des données des instituts d'études de marché GfK et App Annie. Le chiffre d'affaires en 2020 a connu une croissance considérable dans les domaines du matériel et des logiciels ; les consoles de jeux, les PC de jeu et les périphériques réalisant un chiffre d'affaires d'environ 3,2 milliards d'euros. Cela équivaut à une augmentation de 26% par rapport à 2019. Le segment des jeux a connu une croissance encore plus forte, avec un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros réalisé grâce aux achats de jeux, aux achats dans le jeu et dans les applications, aux abonnements et aux frais de services en ligne. En conséquence, cette partie du marché a réussi à croître de 36% par rapport à l'année précédente.

La croissance inhabituellement forte du marché des jeux montre à quel point les jeux étaient importants pendant l'année du Covid-19 en 2020. Ils ont rassemblé des millions de personnes, ont permis aux joueurs d'explorer de nouveaux mondes malgré les restrictions de voyage, ont soutenu l'enseignement à domicile ou ont simplement fourni une distraction bienvenue pendant la pandémie",

déclare Felix Falk, directeur général de game.

"Il n'a pas toujours été possible de répondre à la forte demande de consoles de jeux ou de cartes graphiques de jeu, en raison de la disponibilité limitée. De nombreux foyers allemands ont amélioré leurs équipements pendant la pandémie de Covid-19, et sont maintenant prêts pour les meilleures parties de jeux vidéo pour les années à venir."

Croissance sur tous les segments de marché

Tous les segments du marché allemand des jeux vidéo ont réussi à enregistrer une croissance en 2020. La plus forte augmentation a été enregistrée dans le chiffre d'affaires des achats "in-game" et "in-app", qui a augmenté de 44% en une seule année, atteignant un chiffre d'affaires total de plus de 3,2 milliards d'euros. Les tarifs des services en ligne ont également connu une croissance particulièrement forte de 50% à 692 millions d'euros. Ce segment comprend les services en ligne, les abonnements et les services de cloud gaming tels que EA Play Pro, Nintendo Switch Online, PlayStation Plus, Xbox Game Pass et Ubisoft+. La vente de jeux a généré plus de 1,1 milliard d'euros de revenus, soit une augmentation de 11% par rapport à 2019. Les abonnements à des jeux individuels, tels que "World of Warcraft" et "Final Fantasy XIV", ont entraîné une augmentation de 44%. en chiffre d'affaires. Ce segment de marché est ainsi passé à 163 millions d'euros.