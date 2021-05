Racisme et jeu vidéo - Un livre de Mehdi Derfoufi Parution le 6 mai 2021 aux éditions de la maison des sciences de l'homme

Sur 8 milliards d'êtres humains, près de 3 milliards jouent aux jeux vidéo. Aussi, la question de leur impact sur nos représentations et nos actions devient un enjeu crucial pour nos sociétés. Les discours publics s'accordent aisément sur les supposés dangers des jeux vidéo, jugés addictifs et problématiques en ce qu'ils inciteraient à la violence. En revanche, lorsqu'il s'agit de dénoncer le racisme ou le sexisme de ces mêmes jeux, la liberté de création des producteurs est souvent invoquée pour faire taire les critiques. Et pour cause, les enjeux financiers sont de taille. Dans cet ouvrage au sujet inédit en France, Mehdi Derfoufi, gamer et chercheur en études culturelles, nous plonge au coeur des polémiques qui traversent aujourd'hui le monde du jeu vidéo.

Jouer aux jeux vidéo nous rend-il racistes ? Créer des jeux vidéo inclusifs suffit-il à transformer nos représentations et de décoloniser nos esprits ? Et dans quelle mesure une action sur nos représentations aboutit-elle à des transformations sociales plus profondes ?

En alternant l'analyse politique et l'analyse des représentations, l'auteur mène une réflexion qui dépasse de loin le cadre des jeux vidéo.

Il invite le lecteur et la lectrice à penser les rapports sociaux de race, la manière dont ils structurent nos imaginaires et les industries culturelles, et à les questionner pour s'en défier et les transformer.

Racisme et jeu vidéo est un livre qui dessille autant qu'il stimule. C'est surtout un livre qui en appelle d'autres. En pensant le jeu vidéo depuis les marges de l'hégémonie culturelle, en adoptant un point de vue subalterne, il fait enfin advenir dans le contexte francophone la critique décoloniale des mondes vidéoludiques"

Maxime Cervule

le premier ouvrage français sur le racisme dans les jeux vidéo

une analyse profonde du racisme qui dépasse le cadre des jeux vidéo

une écriture accessible et ludique, avec de nombreux récits de jeux qui illustrent le propos

Les invités

Mehdi Derfoufi est enseignant-chercheur en études postcoloniales, culturelles et de genre à l'université de Paris.

Charlotte Recoquillon est journaliste indépendante et chercheuse associée à l'Institut Français de Géopolitique.

