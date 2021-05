Au premier trimestre 2021, les dépenses des consommateurs américains en jeux vidéo ont augmenté de 30% (étude NPD Group)

Selon le rapport NPD Group "Games Market Dynamics : U.S.", les dépenses totales de consommation en jeux vidéo aux Etats-Unis ont atteint 14,92 milliards de dollars au premier trimestre 2021 (janvier-mars), soit une augmentation de 30% par rapport au T1 2020.*

Les progressions ont été constatés aux niveaux des contenus pour consoles et PC, des dépenses de contenus et d'abonnement sur mobiles ainsi qu'en matériels et d'accessoires.

Les dépenses de contenu au premier trimestre ont atteint 12,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 25%. Le matériel et les accessoires ont également enregistré des gains en pourcentage à deux chiffres pour le trimestre, augmentant respectivement de 81% et 42%.

Parmi les jeux les plus vendus et les plus joués au premier trimestre figuraient Among Us, Animal Crossing : New Horizons, Call of Duty : Black Ops Cold War, Candy Crush Saga, Fortnite, Grand Theft Auto V, Mario Kart 8, Minecraft, Super Mario 3D All-Stars et Super Mario 3D World.

Les dépenses en matière de jeux vidéo ont continué de prospérer au premier trimestre, avec des résultats records",

a déclaré Mat Piscatella, analyste du secteur des jeux chez The NPD Group.

"Alors que nous constatons toujours des taux élevés d'engagement et de dépenses résultant des changements de comportement des consommateurs induits par la pandémie, nous constatons également des gains cycliques avec les lancements en novembre des consoles PlayStation 5 et Xbox Series. La croissance tirée par ces nouvelles plates-formes, combinée aux gains enregistrés dans les dépenses de contenu mobile, PC et VR, ainsi que la performance durable de Nintendo Switch, ont poussé le marché vers de nouveaux sommets."

Méthodologie

"Games Market Dynamics : U.S." fournit une mesure complète des dépenses des consommateurs en jeux vidéo aux Etats-Unis, y compris les achats de matériel, de contenu et d'accessoires de jeux vidéo. Cette étude est publiée tous les trimestres et fournit un aperçu et des tendances des dépenses des consommateurs dans le secteur, y compris les ventes au format physique telles que les ventes au détail physiques neuves et d'occasion, ainsi que les locations de jeux et les ventes au format numérique, y compris les téléchargements numériques de jeux complets et les contenus téléchargeables (DLC), les dépenses sur les abonnements et les jeux mobiles. Cette évaluation des dépenses plus larges des consommateurs dans le secteur utilise les services de suivi mensuel des points de vente de NPD ainsi que les données des consommateurs provenant d'autres trackers, moniteurs et rapports NPD.