Screen Time Index : les français au 6ème rang concernant le temps passé à jouer à des jeux vidéo dans le monde Cet index analyse les différences globales dans le temps que les gens passent devant les écrans en regardant la télévision, en jouant à des jeux vidéo et en naviguant sur les réseaux sociaux

Les français passe 56 minutes par jour à jouer à des jeux vidéo. Seuls l'Irlande et le Royaume-Uni jouent plus longtemps dans l'UE.

Les français sont moins accros à leur smartphone que les habitants d'autres pays. En moyenne, nous passons seulement 95 minutes par jour sur notre smartphone. En Israël, ce temps s'élève à 364 minutes.

La France se place en troisième position pour le nombre moyen de minutes passées par jour à regarder la télévision "traditionnelle", qui est de 151 minutes.

La France occupe l'avant dernière position pour le visionnage en streaming en ligne : elle n'y consacre que 29 minutes par jour. Seule la Finlande y consacre encore moins de temps, soit 23 minutes par jour.

En France, 102 minutes sont consacrées en moyenne aux réseaux sociaux, contre 225 minutes en moyenne en Colombie.

Mister Spex a mené une analyse de données (méthodologie ci-dessous) afin d'étudier le temps d'écran consacré aux loisirs dans différents pays du monde. 25 pays de l'OCDE ont été sélectionnés et analysés au total. L'analyse se concentre également sur le temps d'écran pour le téléphone afin de donner une idée du temps que les gens passent à le regarder dans chaque pays. Avec l'épidémie mondiale de Covid-19, qui oblige à déplacer plus d'activités en ligne, le temps total que les gens passent devant un écran devrait augmenter considérablement.

Bien qu'il n'existe pas encore de recommandations officielles sur le nombre d'heures maximum que les adultes devraient passer devant un écran, nous en apprenons de plus en plus sur les conséquences négatives d'un mode de vie caractérisé par le fait de s'asseoir devant un écran et son impact sur notre santé et notre bien-être général. Il est important que nous prenions tous conscience des heures supplémentaires que nous passons devant les écrans",

déclare Benny Bendt, opticien chez Mister Spex.

"Afin de vous assurer de prendre le meilleur soin possible de vos yeux, nous vous recommandons de garder vos yeux humides en utilisant des gouttes ophtalmiques appropriées. Adoptez des techniques de relaxation oculaire telles que la palming et envisagez de porter des lunettes anti-lumière bleue, surtout si vous passez beaucoup de temps devant les écrans le soir".

Temps d'écran en comparaison - La France au milieu du classement général

L'analyse des données montre que la France occupe la 13e place de Screen Time Index. Elle se situe à la 3e place des pays qui regardent le plus la télévision "traditionnelle" avec 151 minutes par jour. Par rapport à d'autres pays avec une économie développée, la France regarde peu la télévision en ligne. Seules 29 minutes sont dédiées aux services de streaming en ligne, soit deux fois moins qu'aux Etats-Unis. En ce qui concerne le temps passé devant un écran pour les jeux, la France passe un peu plus de temps que d'autres pays européens comme l'Allemagne et l'Italie. Avec 56 minutes de jeux vidéo par jour, l'Irlande est première avec 74 minutes de temps d'écran pour les jeux vidéo alors qu'Israël se retrouve à la dernière place. Les états-uniens sont ceux qui regardent le plus la télévision dans le monde. Ils la regardent pendant 175 minutes par jour en moyenne.

# Pays TV

min/jour Streaming

min/jour Jeux vidéo

min/jour Réseaux sociaux

min/jour Smartphone

min/jour Score total 1 États-Unis 175 80 69 123 150 100 2 Colombie 139 54 53 225 262 89.98 3 Mexique 118 62 73 205 236 89.79 4 Turquie 132 55 58 171 235 74.89 5 Royaume-Uni 156 67 57 102 133 66.04 6 Irlande 119 61 74 109 155 58.50 7 Canada 135 62 53 109 135 50.39 8 Israël 134 40 22 122 364 48.00 9 Espagne 127 49 54 111 147 39.02 10 Pologne 137 48 43 120 139 38.47 ... 13 France 151 29 56 102 95 33.24

Autres observations

Les Etats-Unis passent le plus de temps à regarder la télévision avec un total de 175 minutes, suivis du Royaume-Uni avec 156 minutes puis de la France avec 151 minutes.

La Nouvelle-Zélande passe le moins de temps à regarder la télévision, avec un total de 108 minutes, suivie de l'Autriche et de la Suisse avec 113 minutes. Le Mexique est troisième avec 118 minutes.

Les USA passent le plus de temps sur les services de streaming. En moyenne, un américain y consacre 80 minutes par jour, devant le Royaume-Uni avec 67 minutes et le Danemark avec 65 minutes.

La Finlande passe le moins de temps à regarder les services de streaming avec seulement 23 minutes par jour.

L'Irlande occupe le haut du classement en matière de jeux vidéo. Ses habitants passent en moyenne 74 minutes devant des jeux. Elle est suivie du Mexique avec 73 minutes et des USA avec 69 minutes.

Israël passe le moins de temps devant les jeux vidéo. Ses habitants jouent en moyenne 22 minutes par jour, devant la Norvège avec 29 minutes et la Suisse avec 31 minutes.

C'est en Colombie que les gens passent le plus de temps à regarder les réseaux sociaux, devant le Mexique et la Turquie.

La Finlande passe le moins de temps sur les réseaux sociaux (57 minutes), suivie de La Corée du Sud (73 minutes) et de la Suisse (78,00 minutes).

Méthodologie

Tous les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont été analysés pour une sélection de facteurs d'influence dans les domaines suivants : "Temps d'écran consacré au loisir par jour".

Les Etats membres de l'OCDE que sont le Chili, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie n'ont pas pu être inclus dans l'analyse en raison d'un manque de données permettant de garantir la compatibilité.

Les données ont été recueillies le 15/10/2020. Plus d'informations.

Calcul

Afin de pouvoir comparer les résultats dans tous les pays examinés, les résultats ont été standardisés sur une échelle de 0 à 100. Le pays avec le score global le plus élevé pour les facteurs d'influences respectifs a reçu un score de 100. Le pays avec le score global le plus faible pour les facteurs d'influences respectifs a reçu un score de 0. Le score de tous les autres pays était déterminé selon leurs résultats et se situait entre 0 et 100. Le résultat final relatif à un domaine d'investigation était la somme des points de tous les facteurs d'influence dans le domaine d'investigation respectif.

Par exemple, le résultat d'évaluation du premier domaine d'investigation était une somme des résultats des facteurs suivants : "TV", "Streaming", "Jeux vidéo", "Réseaux sociaux" et "Smartphone".

Les résultats finaux étaient la somme des scores des deux domaines qui étaient également standardisés sur une échelle de 0 à 100 pour calculer le classement final.

La formule de normalisation suivante a été utilisée pour la standardisation :