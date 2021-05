Poitiers Esports Meetings : une journée 100 % business entre décideurs et acteurs de l'esport Jeudi 3 juin 2021 - 100% online

Développez et relancez vos projets esport, décryptez les tendances, confrontez vos idées avec près de 150 acteurs de l'esport à la recherche de partenariats technologiques, financiers ou commerciaux.

Rendez-vous jeudi 3 juin pour une nouvelle édition de l'événement BtoB dédié à l'esport, en version 100% Online.

Une occasion unique depuis un an, et sans vous déplacer, de rencontrer les acteurs majeurs de l'écosystème esport, en rendez-vous d'affaires individuels, préprogrammés et qualifiés.

En 2021, la participation aux Poitiers Esports Meetings est gratuite et 100% Online.

Le 3 juin, connectez-vous d'où vous voulez !

Votre inscription gratuite inclut ...

La fiche de présentation de votre structure et de vos projets, consultable par tous les participants dans le catalogue de la manifestation.

La consultation du catalogue des participants et de leurs projets.

Un planning personnalisé, jusqu'à 10 rendez-vous qualifiés, programmés sur base de vos souhaits de rencontres, et reçus d'autres participants.

Vos rendez-vous individuels en sessions visio directement intégrées dans notre plateforme : une gestion fiable et optimisée de votre temps.

L'accès Online aux tables rondes et webinaires en live twitch sur la chaîne de la Gamers Assembly, animés par des experts du marché esport : décryptage, enjeux, tendances, opportunités...

L'assistance de notre équipe de "coach business" pour optimiser votre utilisation de nos outils pour une journée de rencontres 100% efficace.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui, et soyez ainsi mieux référencé et plus visible.

Plénières et tables rondes

Décryptage du marché de l'esport en France

Le marché de l'esport pèse 50 M€ par an ! Sur base d'échanges croisés, politiques et opérationnels, un décryptage éclairé du marché de l'esport et de ses tendances.

La dématérialisation des évènements esport

Retours d'expériences des derniers événements esport organisés online. Quelles perspectives ? L'avenir est-il une hybridation physique/online ? Questionnements sur le financement des événements bâtis sur ce modèle.

L'esport, vecteur de l'inclusion et de la diversité

Le rôle sociétal de la pratique esportive est sensible. Une approche de ce sujet de fond basée sur des actions et témoignages.

Sport et esport

Un fort rapprochement L'intérêt croissant des fédérations sportives pour l'esport est à considérer comme une tendance de fond. Quels potentiels de développement en attendre sur le marché de l'esport ?

