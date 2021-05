Jeux vidéo free to play : l'acquisition de joueurs (règles, budget, ROI, ...) Interview de Stéphane Baudet, fondateur et CEO de The Tiny Digital Factory

Avec plusieurs dizaines de milliers de jeux proposés gratuitement sur mobile il peut être difficile pour un nouvel entrant de trouver son public. C'est pourquoi "l'acquisition de joueurs" est une étape incontournable pour un studio de jeux vidéo qui lance une nouvelle production. Quelles sont les règles, comment définir sa cible, quel budget investir, comment mesurer le retour sur investissement ? A l'occasion de la sortie du jeu "GT Manager" sur mobiles, Stéphane Baudet, fondateur et CEO et The Tiny Digital Factory, partage son expérience et aborde le sujet de "l'acquisition de joueurs" en toute transparence. Chapitres 00:00 Intro

00:06 Qui est Stéphane Baudet ?

01:44 Quelle est votre actualité ?

02:28 Acquisition de joueurs. Quels stratégies, conseils ?

04:38 Acheter des joueurs ?

06:45 Quel budget d'acquisition ?

08:08 Comment définir sa cible ? Avec quels outils ?

10:01 Comment mesurer le retour sur investissement ?

12:05 L'exemple d'un cas concret avec GT Manager

14:26 Présentation de GT Manager