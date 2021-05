Netflix et Riot Games donnent vie à League of Legends avec la série animée Arcane, prévue cet automne

Netflix et Riot Games sont fiers d'annoncer l'arrivée du phénomène League of Legends sur les écrans avec la série animée évènement : Arcane, qui sera lancée dans le monde entier à l'Automne 2021.

La série confirme l'entrée de Riot Games dans le monde de l'audiovisuel, avec une toute première série télévisée. Se déroulant dans l'univers populaire de League of Legends, Arcane est une série animée conçue et produite par Riot Games, en collaboration avec le studio français Fortiche Productions. Au coeur de la région utopique de Piltover et des bas-fonds opprimés de Zaun, l'histoire suit les origines de deux champions iconiques de League, et le pouvoir qui les sépare.

Dominique Bazay, Directrice de l'Animation Originale pour Netflix déclare :

League of Legends a su réunir une large communauté de fans à travers le monde, et nous sommes excités à l'idée d'être le réceptacle de la toute première série télévisée dans cet univers : Arcane. La série promet une aventure visuellement spectaculaire qui ne manquera pas de scotcher les spectateurs à leur siège."

Shauna Spenley, Directrice de la division Entertainment chez Riot Games poursuit :

Arcane a été créé comme une lettre d'amour à nos joueurs et nos fans, qui nous réclament toujours plus d'expériences cinématographiques pour les mener au plus profond de notre univers et de nos champions de League of Legends. Netflix, grâce à son incroyable marque internationale et son goût pour les produits de qualité, est le partenaire idéal pour nous aider à apporter Arcane à nos joueurs et ce, dans le monde entier."

Riot Games poursuit l'élargissement de sa communauté de fans, que ce soit au sein de ses jeux, ou en dehors. Les créations vidéo de l'éditeur et développeur de League of Legends ont généré plus de 14 milliards de vues, et la finale 2020 du Mondial de League of Legends a quant à elle explosé tous les records d'audience. Au total, plus d'un milliard d'heures ont été consommées, faisant de League of Legends le jeu compétitif le plus regardé au monde, avec une audience moyenne par minute de 23,04 millions de spectateurs et un pic de 45 millions pour la grande finale.