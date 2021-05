Lancement d'un nouveau bimensuel : "Créateurs de Mondes"

Après plusieurs années de réflexion et de tâtonnements, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter le premier numéro d'un magazine dédié à tous les amateurs de mondes imaginaires, virtuels et intemporels. Ce magazine nourrit l'ambition de vous initier à leur création, de vous permettre de découvrir l'envers du décor et de comprendre les mécaniques qui les rendent passionnants et vivants.

Les Créateurs de Mondes, c'est un magazine, mais avant tout, c'est une communauté de passionnés fédérée autour de la création des univers de fiction, qu'ils soient sous la forme de romans, de films, de jeux vidéo ou tout autre support.

Les univers de fiction, c'est tout ce que notre imagination est capable de produire : de la science-fiction à la fantasy en passant par l'épouvante. C'est vaste et dès qu'il y a un monde à imaginer, son histoire, son fonctionnement, son visuel, ses sonorités, cela attise notre curiosité.

Nous ne sommes pas de simples consommateurs de produits culturels, nous voulons comprendre comment tout cela est conçu, porter notre regard derrière la caméra, et peut-être un jour, devenir créateurs à notre tour."

Est-ce un magazine sur le jeu vidéo ?

Oui, et Non. Les jeux vidéo sont des oeuvres multimédia regroupant de nombreuses autres créations comme l'écriture des scénarios ou des storyboards, la création d'assets graphiques, du dessin des concepts arts à l'animation, en passant par la modélisation ou la vectorisation parfois, la production de sons et de musiques, ainsi que le développement de programmes.

Le monde du jeu vidéo est une sorte de condensé à lui seul. Le plus souvent, nous aborderons ce domaine au travers de l'histoire de studios ou de leurs créations, mais pas seulement.

Dans ce premier numéro, nous nous sommes penchés sur le profil d'un concepteur atypique de jeux, Will Wright, qui a participé à mettre la simulation au centre d'un processus éducatif, ludique et créatif. On dit de lui qu'il est "un créateur de jeux dans lesquels on crée des mondes", il avait donc doublement sa place dans ce premier numéro.

Dans un numéro ultérieur, nous vous parlons de Markus Persson, alias "Notch", le créateur de Minecraft, qui a donné au monde les outils permettant de créer de façon collaborative des mondes 3D, processus qui était, jusque-là, très difficile d'accès tant cela passait par des outils difficiles à maîtriser. Ce fut justement, à notre avis, ce qui a fait la notoriété de son jeu.

Dans chaque magazine, vous trouverez des rubriques récurrentes comme l'histoire d'un studio, d'un projet ou le portrait d'un créateur. Vous trouverez de nombreuses interviews exclusives qui apporteront une lumière nouvelle sur le processus de création qui les a animés, des making of, ainsi que des post mortem.

Découvrir le n° 1 gratuitement

Site officiel