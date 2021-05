"Game'In Rouen", la Métropole organise son premier festival du jeu vidéo à Rouen les 29 et 30 mai 2021

La Métropole Rouen Normandie et le Collectif Normand de Jeu Vidéo organisent un festival du jeu vidéo samedi 29 et dimanche 30 mai à Rouen au Kindarena. Cet événement en ligne axé autour de la culture vidéoludique proposera plusieurs temps forts : des débats autour de la pratique du jeu vidéo (pédagogie, santé, e-sport, métiers), un tournoi de Rocket League avec 1000€ de Cash Prize à la clé, un quiz ou encore des sessions découverte de jeux vidéo connus et plus confidentiels !

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie et Abdelkrim Marchani, Vice-Président en charge de l'économie, l'attractivité, le numérique, l'Europe et l'international :

La Métropole est fière de coorganiser ce premier Festival du jeu vidéo sur le territoire ! Cet événement 100% en ligne, mêlera compétition, ateliers et pédagogie. D'une part pour répondre au besoin du public de plus en plus nombreux, notamment les jeunes, et d'autre part pour promouvoir une certaine forme d'éducation au jeu, afin de permettre aux parents notamment, de répondre à leurs craintes et de proposer les clés pour accompagner cette pratique. Ce rendez-vous est le premier signal de la volonté de la Métropole de s'investir dans ce domaine en plein essor.".

Pour le Collectif Normand du Jeu Vidéo :

Nous sommes très heureux de proposer cet évènement avec la Métropole. Il va permettre de parler de ce média de plus en plus présent dans la société actuelle, mais encore méconnu d'une grande partie de la population. Notre objectif est d'apporter des réponses aux questions que les gens peuvent se poser sur le jeu vidéo, tout en démontrant durant ce week-end ses vertus inclusives et intergénérationnelles, de même que ce qu'il peut proposer comme divertissement à un large éventail de personnes. Nous espérons que c'est le début d'une belle histoire entre le territoire de la Métropole Rouen Normandie et le jeu vidéo".

Game'In Rouen se déroulera en ligne du samedi 29 mai 2021 à 14h au dimanche 30 mai 2021 à 16h. L'événement sera tourné sans public au Kindarena, animé par une quinzaine de membres du Collectif Normand du Jeu Vidéo et diffusé en direct :

sur la chaîne Twitch du Collectif Normand du Jeu Vidéo https://www.twitch.tv/collectifnormandjeuvideo

et la page Facebook de la Métropole Rouen Normandie https://www.facebook.com/MetropoleRouenNormandie.

L'évènement est constitué d'une succession d'ateliers (débats, tournoi e-sport, ateliers interactifs).

Programme du samedi 29 mai

14h > 14h30 : Inauguration et présentation de l'évènement

14h30 > 16h : Talk sur la pédagogie dans le jeu vidéo

Avec notamment une présentation du PEGI (système de classification par âge des jeux vidéo permettant aux parents de prendre des décisions éclairées lors de l'achat), des conseils sur l'accompagnement à la pratique du jeu vidéo (temps d'écran, limites, présentation des aides existantes) avec l'intervention du Village Numérique de Cherbourg qui propose des encadrements et de la prévention pour les jeunes friands de jeux vidéo et d'un retour d'expérience d'un enseignant de lycée, passionné de jeu vidéo, qui utilise ses connaissances en jeu vidéo pour enrichir sa pédagogie.

16h > 17h : Talk sur la santé et le jeu vidéo

Intervention de la société SocialDream spécialiste de la Réalité Virtuelle au service de la santé et de l'ARRED (L'Association Rouennaise de Réadaptation de l'Enfance Déficiente) autour de l'addiction aux écrans, de l'activité physique, de l'inclusivité et des bienfaits du jeu vidéo pour la santé.

17h > 18h : Atelier Mario Kart live circuit

Mario Kart Live est jeu de course de réalité augmentée qui se joue exclusivement en intérieur, avec des voitures radiocommandées.

Il se joue avec une Switch et un kart équipé d'une petite caméra. Le circuit est créé à l'aide de portiques disposés par le joueur. Il peut être réalisé à l'aide d'élément en papier, carton, de bois… Cet atelier expliquera comment mettre en place un circuit chez soi et proposera une démonstration.

Vidéo de démonstration : https://www.youtube.com/watch?v=Me_W8X2eX8E.

18h > 18h45 : Talk sur les métiers du jeu vidéo

Olivier Gingéra de Arcadia.Corp , créateur de jeux vidéo, interviendra pour proposer un aperçu des écoles, structures, réseaux professionnels du secteur ainsi que des métiers et des débouchés. Le responsable de la boutique Matos And Games partagera également son expérience et son parcours.

18h45 > 19h30 : Talk sur l'e-sport

BH3 Esport (Association française d'e-sport basée à Rouen) parlera de cette pratique, de son association et des métiers et intervenants qui font qu'une association d'e-sport fonctionne (coach, communication, entraîneur, joueurs, graphiste, …). Le coach mental de l'association parlera des bienfaits de la préparation mentale pour les joueurs.

19h30 > 20h30 : Session Keep talking and nobody explodes

6 personnes joueront au jeu Keep talking and nobody explodes. Le principe : désamorcer des bombes par équipe de 3. Un des membres de l'équipe joue en réalité virtuelle pendant que les 2 autres membres regardent le manuel de désamorçage. À tour de rôle les équipes essayent de désamorcer une bombe.

21h > Minuit : Phases finales du Tournoi Rocket League

Le Tournoi Rocket League débutera dès vendredi 28 à 21h30 et sera diffusé en direct à partir des demies-finales le samedi 29 mai de 21h à minuit.

Les inscriptions pour y participer sont d'ores et déjà ouvertes en suivant ce lien : https://discord.gg/Ex5ZCCYjRR (date limite d'inscription le 28 mai 2021 à 20h).

1000€ de Cash Prize sont prévus à l'issu de ce tournoi.

Programme du dimanche 30 mai

9h > 10h : Démonstration Ringfit

Ring Fit Adventure est un jeu de fitness sur Nintendo Switch. Grâce à deux accessoires fournis, le Ring-Con et la sangle de jambe, l'utilisateur fait de l'exercice dans le monde réel pour avancer dans l'aventure. L'atelier proposé consiste à jouer au jeu avec une ou plusieurs personnes sur place en mode aventure ainsi qu'à plusieurs mini-jeu. Le but est de présenter le concept du jeu pour les spectateurs en ligne, qui peuvent suivre la séance de sport de chez eux en reproduisant les mêmes mouvements.

10h > 11h : Talk sur l'actualité du jeu vidéo

Au programme : Nouvelles générations et cloud gaming, impact de la crise sanitaire sur le jeu vidéo, sorties attendues et recommandations de jeux.

11h > 13h30 : Démonstration de Jeux indépendants (Among Us - Golf It - Tricky Tower - Fall Guys).

14h > 15h : Quiz sur la culture vidéoludique

Le Quiz se déroulera sur Kahoot ! et permettra à l'ensemble des spectateurs de répondre aux questions, qui seront diffusées, en direct via leur téléphone, tablette ou ordinateurs.

15h > 16h : Jeux rétro et mot de la fin

Point sur l'actualité du rétrogaming et sur l'évolution de l'univers Super Mario. Le collectif présentera à cette occasion le premier niveau de plusieurs jeux Super Mario emblématiques.