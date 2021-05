Gobelins classée 1ère école d'animation au monde

Le site spécialisé américain Animation Career Review vient de publier le classement des meilleures écoles d'animation au monde : Gobelins renouvelle l'exploit - 1ère école d'animation au monde - et affirme ainsi son positionnement : contribuer au rayonnement de l'excellence française.

Cette année, 178 écoles et universités internationales formant à l'animation étaient en compétition. En tête des classements, aussi bien au niveau mondial qu'à l'échelle européenne, Gobelins a été récompensée pour :

L'excellence de ses programmes reconnus à l'international

La sélectivité à l'entrée

Les moyens technologiques et l'environnement pédagogique

La constante qualité des travaux des élèves et des jeunes diplômés

La réputation du programme dans le secteur de l'animation

Les frais de scolarité et les bourses d'études

L'insertion professionnelle des diplômés sortants

Ce classement est une fierté et une récompense pour les équipes qui oeuvrent chaque jour auprès de nos talentueux étudiants ! Le film de fin d'études La Bestia, réalisé par nos jeunes diplômés, vient tout juste d'être primé aux Annie Awards 2021, l'équivalent des Oscars de l'animation ; récompensé au festival Cinelebu, il est aujourd'hui éligible aux Oscars. Cette 1ère place, c'est aussi la reconnaissance de notre politique en matière d'égalité des chances et du soutien sans faille de nos partenaires tels que Mediawan et Netflix. C'est une formidable reconnaissance pour tous !",

se réjouit Nathalie Berriat, directrice de Gobelins.

Un diplôme visé par l'état

Gobelins, qui a fêté en 2016 ses 40 ans, a acquis une reconnaissance internationale. Aujourd'hui, elle propose un cursus complet qui répond aux normes internationales : un Bachelor of Arts en 3 ans et la possibilité de poursuivre en Master of Arts pendant deux ans. Sa formation concepteur et réalisateur de film d'animation vient d'obtenir le visa pour son diplôme. Une prépa animation, une formation d'animateur de personnage 3D en un an en partenariat avec Citia à Annecy et une Licence professionnelle de gestion de production audiovisuelle en partenariat avec l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, complètent cette offre de formation.

Parmi les prix les plus prestigieux remportés par nos diplômés : une nomination aux Oscars 2009 pour Oktapodi, Les "Annie Awards 2019" pour Best Friend et 2021 pour La Bestia, "La Shorts 2019" pour The Ostrich Politic, "Best Show" au Siggraph, "Best Student film" à Anima Mundi, "Special International Jury Prize" à Hiroshima, etc.

1er pays producteur d'animation en Europe et 3ème au monde après les Etats-Unis et le Japon, la France a une influence majeure sur la production internationale. Secteur en plein essor, les formations en animation de Gobelins témoignent d'un taux d'insertion proche des 100 %.

Top 25 des écoles internationales d'animation - Classement des collèges 2021