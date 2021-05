Les métiers du jeu vidéo en 2021 : Animateur 2D / 3D Le character designer doit cerner la psychologie de son personnage

Le dessinateur de personnages, ou Character Designer, est celui qui va donner forme aux personnages d'un jeu vidéo ou d'un film d'animation. S'il doit suivre les indications du directeur artistique et du Game Artist, qui assurent la cohérence des graphismes du jeu, il doit puiser dans son imaginaire et ses connaissances pour créer un personnage avec ses propres attitudes, expressions, vêtements… tout ce qui va le caractériser. Joie, tristesse, douleur, étonnement, toute la palette des sentiments est mise à l'étude dès l'instant où le personnage peut être amené à les exprimer dans le jeu. Le Character Designer étudie le personnage sous toutes les coutures et multiplie les dessins, sur papier mais aussi numériquement, avec des logiciels de création 2D ou 3D. Il faut pour cela comprendre les intentions du créateur afin de cerner la psychologie du personnage et l'inscrire dans l'histoire. Le dessinateur de personnages doit donc être force de proposition, car en affinant sa perception du personnage, il peut ouvrir de nouvelles perspectives dont la production va s'emparer. Il peut par exemple influer sur ses capacités dans les phases d'action.

Informations métier

Niveau d'études : Bac +2 - Bac +5

Salaire mensuel brut : de 2 200 à 3 200 € selon expérience

Un excellent coup de crayon et des sens en éveil

Dans une oeuvre, un personnage peut être un humain, mais aussi un animal, un monstre, un objet animé, tout dépend de ce que le scénario impose. Le Character Designer doit donc posséder d'abord un excellent coup de crayon, mais aussi une bonne connaissance de l'anatomie et de la théorie des couleurs, un excellent sens des proportions et une culture qui lui permettra de faire des recherches, par exemple sur l'histoire des costumes, ou sur la faune. Ses personnages chimériques devront eux aussi reposer sur des caractéristiques les rendant crédibles. Il doit donc se documenter en permanence et faire preuve d'une vraie curiosité artistique, scientifique, historique, etc. Tel un designer de mode, il doit avoir ses sens en éveil en toutes occasions.

Selon l'importance de la production sur laquelle il travaille, le Character Designer pourra également travailler sur des éléments du décor.

Au cours de son travail, il sera en contact avec la direction artistique, le responsable du Game Design, mais aussi avec les modeleurs 3D, les responsables des textures, ou les Level Designers.

Qualités requises

Goût pour le dessin

Sens de l'observation

Sens artistique

Adaptabilité

Travail en équipe

Acquis de fin d'études

Connaissance de toute la chaîne de production d'un jeu vidéo

Connaissance des logiciels de création 2D/3D

Connaissance de la théorie des couleurs

Interview de Alejandro Diaz

Alejandro Diaz, diplômé de l'école MoPA, est aujourd'hui Production Designer et Director - Visual Development Artist.

Comment définiriez-vous le métier de Character Designer ? Que faut-il aimer au préalable pour choisir cette voie ?

Le Character Designer est une personne engagée dans la préproduction d'un projet, pour définir le look des personnages à partir du scénario ou d'une description de la part du réalisateur. Ce travail se déroule en différentes étapes et par itérations. Cela commence généralement par des croquis rapides, pour explorer plusieurs directions et définir des aspects généraux comme le langage des formes et le style. Quand cette recherche commence à s'affiner, le dessin peut entrer un peu plus dans le détail. Il faut aimer le dessin, le gribouillage, le croquis. Être capable ­d'explorer beaucoup d'options et de variations d'un personnage rapidement et, en même temps, arriver à lui insuffler de la vie avec des poses et des expressions dynamiques et claires. Le dessin de modèle vivant et une bonne connaissance de l'anatomie humaine sont toujours un plus. Au-delà de la partie technique, il faut avoir une forte sensibilité et être capable de se mettre dans la position du personnage, d'imaginer ce qu'il pense et les raisons pour lesquelles il est comme il est, ce qui le rendra crédible et réel.

Pour donner corps à un personnage, il faut en connaître la psychologie. Comment s'opère ce travail ?

L'idée principale est de montrer avec le visuel une large gamme de traits de la personnalité du personnage. Il y a un côté très narratif dans le métier, puisque ce dessin doit être capable de nous raconter par lui-même le message que l'auteur veut faire passer. Il faut forcément qu'il y ait une cohérence entre le vécu du personnage et son aspect physique, sa façon de s'habiller ou de se tenir en place. Pour exprimer cette cohérence, le Character Designer se sert d'outils visuels comme la silhouette, le posing ou la sémiotique des formes, de l'échelle et des proportions.

Qui sont les interlocuteurs du character designer dans le pipeline de production ?

Une fois que la première étape de recherches est validée par le réalisateur, le Character Designer développe plus en détail son personnage pour donner assez d'informations aux modélisateurs. L'objectif est de leur fournir tous les matériaux nécessaires pour que la traduction de ce dessin, qui est plat au départ, puisse être faite en volumes, tout en gardant sa personnalité, son charme et son esprit. À ce moment-là, des " Character Sheets " et des " Turnarounds " sont élaborés, à partir desquels nous pouvons trouver le personnage vu de différents angles et dans des positions différentes. Cette Character Sheet est très utile pour les animateurs, qui passent eux aussi par une phase de développement pour animation. Dans cette étape, le Character Designer leur fournit également une " Expression Sheet ", sur laquelle il dessine les expressions du visage que le personnage va avoir dans le film. Ces dessins servent de référence pour les poses clés plus tard dans la production. Finalement, si nécessaire, certains Character Designers peuvent faire des tests de couleurs ou des " Callouts " de matières, qui servent de référence aux Shading Artists, qui créent les ombres.

