Colloque International Game Evolution 2021 - Programme et Inscription 17 et 18 mai 2021 - En Ligne

Organisé par Antoine Chollet de l'Université de Montpellier et Philippe Lépinard de l'Université Paris-Est Créteil, la 5ème édition du Colloque International Game Evolution : Ludopédagogie - Esport - Management, aura lieu les 17 et 18 mai 2021 en ligne. Cette année, plus de 45 intervenant(e)s, académiques, institutionnels et professionnels, dont certains internationaux, participent à cet événement scientifique autour du jeu.

Après le succès des quatre premières éditions, la 5ème édition du Colloque International Game Evolution (CIGE) se déroulera les 17 et 18 mai 2021. Tout comme la 4ème édition qui avait rassemblée plus de 120 personnes, celle-ci se déroulera également en ligne. La principale thématique de ce colloque scientifique concerne le jeu, sous toutes ses formes : jeu vidéo, jeu de société, jeu sérieux, jeu d'évasion (escape game), jeu de rôle ou encore sport électronique (esport). De cette thématique découle plusieurs axes de réflexion :

Résultats de pratiques ludopédagogiques expérimentales ;

Présentation de dispositifs ludopédagogiques ;

Posture de l'enseignant dans un cadre ludopédagogique ;

Positionnement des institutions par rapport à la ludopédagogie ;

Ecosystème du jeu (vidéo, physique ou hybride) ;

Technologie immersive et jeu vidéo pour la pédagogie ou le sport électronique ;

Management et esport ;

Genre, jeux vidéo et esport ;

Economie de l'esport.

Le public du CIGE se veut diversifié avec à la fois des enseignants, enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants issus du monde académique, des professionnels actuellement en activité dans des entreprises du secteur vidéoludique ou non, ainsi que des représentants de différentes institutions et associations, publiques ou privées.

L'objectif du CIGE consiste à rassembler dans une ambiance conviviale et chaleureuse ces différents publics afin de créer des échanges, des passerelles et des collaborations, notamment entre le monde universitaire et celui des entreprises. En partageant l'expertise et la richesse de l'ensemble des acteurs, le CIGE souhaite se placer comme un événement fédérateur autour du jeu où toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la ludopédagogie, à l'esport ou au management sont les bienvenues.

Programme

En quelques mots, le programme de la 5ème édition du CIGE regroupera :

4 conférences plénières avec des invités internationaux ;

5 sessions de communications scientifiques, professionnelles et de retours d'expériences ;

2 tables rondes avec des invités académiques et professionnels ;

24 présentations autour du jeu ;

45 intervenant(e)s académiques, institutionnels et professionnels.

Le programme détaillé, avec les horaires et les titres des interventions, peut être consulté sur le site Internet officiel du CIGE : https://gameevolution.extragames.fr/.

Inscription

L'inscription au colloque est gratuite mais obligatoire afin de recevoir le lien de connexion, qui vous permettra de vous connecter sur le logiciel de visioconférence Zoom sur lequel se déroule le CIGE. En cas de forte affluence qui ferait atteindre la limite du nombre de personnes possibles connectées en simultané à l'événement, une retransmission en direct pourra être envisagée sur la chaîne Twitch d'Antoine Chollet : https://www.twitch.tv/antoine_chollet.

Le formulaire d'inscription officiel se trouve ci-après : https://forms.gle/XrjyrRbpLx7WwieV6

Pour toute question sur l'événement, n'hésitez pas à contacter les organisateurs du CIGE, Antoine Chollet et Philippe Lépinard, dont les adresses emails sont indiquées sur le site Internet officiel du CIGE (lien plus haut).

Nous vous attendons nombreuses et nombreux ou dit autrement : Press Start and Have Fun !

Antoine Chollet, Maître de Conférences (Université de Montpellier) ;

Philippe Lépinard, Maître de Conférences (Université Paris-Est Créteil).