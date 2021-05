Masterclass de Celia Hodent sur les biais inconscients et le design inclusif Evénement online et gratuit, jeudi 20 mai à 13h (heure de New York) - 19h (heure de Paris)

Rejoignez les services culturels de l'ambassade de France et du consortium Oasis pour une masterclass sur la compréhension des préjugés inconscients et leur impact sur la conception et l'inclusion, dirigée par Celia Hodent, PhD. La session explorera certains des préjugés inconscients cognitifs et sociaux les plus courants qui nous empêchent de créer un environnement inclusif.

Celia Hodent est une experte dans l'application des sciences cognitives et de la psychologie pour améliorer les produits, les systèmes, les services et les jeux vidéo. Elle est titulaire d'un doctorat en psychologie et a plus de dix ans d'expérience dans le développement de stratégie UX dans l'industrie du divertissement, y compris avec des studios de jeux vidéo grâce à son travail chez Ubisoft, LucasArts, et en tant que directrice de l'UX chez Epic Games (Fortnite).

La masterclass sera présentée par Tiffany Xingya Wang, directrice de la stratégie chez Spectrum Labs et directrice générale d'Oasis Consortium.

Evénement gratuit. Plus d'informations et inscription