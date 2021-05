Nouveau championnat du monde scolaire esport sur smartphones & activité physique Les inscriptions pour la première édition de 3.2.1 Play ouvriront en septembre 2021

La Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF), spécialiste de la compétition sportive étudiante, et le leader mondial des compétitions esport : ESL Gaming annoncent la création du premier championnat du monde d'esports sur mobiles auprès des scolaires.

Ce mariage fait date entre le monde du sport scolaire et celui de l'esport, aboutissant au premier championnat du monde liant esport sur smartphones et activité physique "3.2.1 Play". Le sport et l'esport ne cessent de se rapprocher pour renforcer leur collaboration ces dernières années. Certains sportifs se reconvertissent désormais dans l'esport, tandis que d'autres en font la promotion.

On ne compte plus aujourd'hui le nombre de grands clubs qui ont lancé leurs équipes esport.

Pour 3.2.1 Play, on retrouve d'un côté le géant du sport scolaire, reconnu par le Comité International Olympique (CIO) depuis 1995 et présent dans 127 pays ; de l'autre la plus grande ligue indépendante d'esport, forte de ces 20 ans d'expérience et partie prenante du groupe de liaison CIO - Esport.

Dans un nouvel élan, l'ISF et ESL, sont accompagnés de RevolutionR agence de communication spécialisée dans le développement des nouvelles pratiques sportives et aussi des jeux vidéo.

Esports & activités physiques

Le marché de l'esport mobile connaît une croissance exponentielle.

La situation sanitaire contribue à l'accélération du développement rapide d'une scène compétitive des jeux sur mobiles. Ces derniers n'ont jamais été aussi populaires, établissant des records d'audience dans le monde entier.

D'un autre côté, nous faisons face à une activité physique en baisse, notamment chez les 12-18 ans. La crise sanitaire ne cesse de renforcer ce constat.

3 élèves par équipe mixte, s'affronteront dans un tournoi sur 3 jeux vidéo sur téléphones mobiles et ils devront réaliser une activité physique pour valider leurs qualifications.

Il s'agit d'une compétition en trois phases sur les 5 continents : qualifications nationales, finales continentales et finale mondiale.

Les vainqueurs du championnat 3.2.1 Play seront invités à un événement d'ampleur mondiale, type JO ou Coupe du Monde Football…

Ouverture des inscriptions en septembre 2021

Les inscriptions pour la première édition de 3.2.1 Play ouvriront en septembre 2021.

D'autres nouvelles concernant la compétition seront publiées plus tard cette année.

20 000 équipes y sont attendues.

Laurent Petrynka - Président de ISF :

C'est avec une grande fierté que je peux annoncer ce nouveau partenariat avec ESL, dans le but de développer la pratique de l'activité physique en mettant en avant les aspects ludiques et engageants de l'E-sport vécus par des jeunes du monde entier. Avec cette collaboration, nous renforcerons les opportunités que nous offrons aux jeunes, développerons la culture sportive et continuerons d'encourager l'éducation par le sport.

L'E-sport se développe partout dans le monde, en particulier chez les jeunes. Cette croissance est encore illustrée par l'annonce récente par le CIO de la Série virtuelle olympique (OVS), soutenue par les fédérations internationales régissant les cinq sports inclus dans le projet. Le sport scolaire peut soutenir davantage ce développement de l'E-sport, en engageant les jeunes avec plus d'opportunités culturelles, éducatives et sportives. Le contexte mondial actuel nous encourage à proposer de plus en plus d'activités en ligne, car elles restent l'un des rares moyens de rester physiquement et socialement actifs.

En plus de combiner l'E-sport et l'activité physique, notre conviction à l'ISF est que ce partenariat contribuera à favoriser des idées et des opportunités innovantes alignées sur nos valeurs et notre vision, en nous appuyant sur ce que nous avons commencé à créer dans le domaine de l'E-sport au travers des échecs, du taekwondo."

Ralf Reichert - Cofondateur d'ESL :

ESL est fier de s'associer à la ISF pour exploiter 3.2.1 Play et apporter l'esport dans les écoles du monde entier. La mission d'ESL consiste à développer les esports à l'échelle locale ou mondiale, de zéro à héros. Les esports mobiles sont accessibles à tous à travers le monde et la compétition soutiendra les valeurs positives pour les sports d'équipe et les valeurs d'esports."

Gilles Broise - Directeur général de RevolutionR :

Nous accélérons la notoriété dans le monde du sport et celui des jeux vidéo depuis 20 ans.

Créateur de tendances sportives, nous avons donné une large visibilité médiatique à des sports comme le ski et le snowboard freestyle, devenus aujourd'hui disciplines olympiques. RevolutionR a aussi largement contribué à l'élargissement du marché du jeu vidéo vers les familles et casual gamers.

Nous sommes ravis de prendre part au développement du esport sur smartphones dans le milieu scolaire aux côtés de 2 institutions reconnues mondialement, l'Esport League leader mondial dans l'organisation de tournoi de esport et la Fédération Internationale du Sport Scolaire."