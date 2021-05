Le jeu vidéo, héritages culturels et représentativité

Cette conférence intervient dans le cadre du cycle de conférences "Inclusivité, nouveau défi du jeu vidéo ?" organisé pour l'événement Evry Games City.

Inclusivité, nouveau défi du jeu vidéo ?

Le jeu vidéo est devenu depuis quelques années maintenant la première industrie de divertissement devant le cinéma et la musique. Pourtant, malgré sa popularité et près de 75% de français qui le pratiquent de façon régulière, le jeu vidéo reste pour certains une source d'exclusion. Quelle soit sociale, culturelle, représentative ou encore physique, l'inclusion est devenue le grand défi des années à venir pour l'industrie vidéoludique.

Le jeu vidéo, héritages culturels et représentativité

Présenté par Peter Pescari (Indie Beard Communication)

Intervenants

Marie-Lou Dulac, Cheffe de projet Diversité & Inclusion chez Ubisoft / Autrice

Teddy Kossoko, Développeur logiciel chez Capgemini, fondateur du studio de jeux Masseka

Amandine Lauer, Line Designer chez Ubisoft

Etats des lieux sur la représentativité des genres (Amandine et Marie-Lou)

Etat des lieux de la représentation des diversité culturelles et exemples (Amandine, Marie-Lou et Teddy)

Parcours de Teddy Kossoko et sortie du jeu Kissoro Tribal Game : Quels enjeux et nécessités ? Retour d'expérience ? (contact avec les joueurs, représentation dans la communauté des développeurs)

La représentativité au quotidien par Amandine et Marie-Lou. Quels changements ? Quels nouveaux réflexes ? Quels axes d'amélioration ?

En conclusion, les avantages pour l'industrie du jeu vidéo pour une plus grande représentativité.