Handicap et jeux vidéo : lancement de l'étude quantitative B2B Prise en compte de l'accessibilité dans le jeu vidéo par les studios

Ces dernières années, le sujet de l'accessibilité monte en puissance dans l'industrie du jeu vidéo. Organisation de conférences dédiées à l'accessibilité, formation d'équipes d'handi-esport ou encore création de prix spécialisés au sein de grandes cérémonies constituent les indicateurs apparents de cette prise de conscience qui touche notre grande industrie.

Cependant, ce sont encore 91% des joueurs à besoins spécifiques qui considèrent que leur handicap constitue un frein ou un blocage dans l'accès aux jeux vidéo (selon les résultats de notre baromètre international dédié aux joueurs en situation de handicap).

Pour que la situation s'améliore, il est nécessaire d'agir au premier niveau de la chaîne, celui de la conception du jeu vidéo. A ce titre, Be Player One dresse un grand état des lieux de la prise en compte de l'accessibilité par les concepteurs de jeux.

Quelle place pour l'accessibilité auprès des studios de jeux vidéo ?

Environ 20% de la population est touchée par un handicap, plus ou moins sévère, plus ou moins visible. A travers cette étude internationale, nous recueillons des informations auprès des studios de création. Il s'agit à la fois de lever le voile sur la prise en compte de l'accessibilité dans le jeu vidéo et d'accompagner le changement pour une expérience de jeu plus juste et inclusive.

Objectifs de l'enquête

Dresser un état de l'art inédit de la prise en compte de l'accessibilité dans le processus de production des studios.

de la prise en compte de l'accessibilité dans le processus de production des studios. Comprendre la perception de l'accessibilité et du handicap par les professionnels du jeu vidéo.

la perception de l'accessibilité et du handicap par les professionnels du jeu vidéo. Identifier les besoins d'accompagnement des studios de création en matière d'accessibilité.

En résumé : participer à une meilleure application de la loi de 2005, qui prône une société inclusive, à travers la participation des personnes en situation de handicap aux activités de loisirs.

La participation du plus grand nombre nous permettra de partager un état des lieux fiable et complet qui ouvrira de nouvelles opportunités stratégiques, marketing et commerciales pour les professionnels du jeu vidéo.

Nous offrons aux participants un accès anticipé gratuit à notre plateforme en ligne pour optimiser l'accessibilité des jeux vidéo. Elle intègrera notamment un référentiel de bonnes pratiques, une base de connaissances et un générateur de rapports d'audits avancés.

