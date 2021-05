Classement des sites internet dédiés aux actualités des jeux vidéo - Mai 2021 Classement établi le 17 mai 2021 L'AFJV (Agence Française pour le Jeu Vidéo) fournit un classement mensuel des sites Internet dédiés aux actualités du jeu vidéo. Ce classement est réalisé sur la base des informations statistiques fournies par Alexa Internet. Alexa réalise un classement pour tous les sites du web mondial, appelé traffic rank. Le web comptait 198 millions de sites Internet actifs en février 2021 (Source Netcraft : http://news.netcraft.com/archives/category/web-server-survey/). Alexa fournit des données chiffrées pour les sites classés dans les 25 premiers millions. Le classement d'Alexa est réalisé en fonction du nombre de visiteurs uniques et du nombre de pages vues par chaque visiteur. Le calcul de cette moyenne sur les trois derniers mois donne le trafic rank d'Alexa. Pour une complète transparence, les statistiques de fréquentation du portail afjv.com sont accessibles sur cette page : www.afjv.com/statistiques/frequentation.php

JeuxVideo.com+jeuxvideo.com+2309/Breakflip+breakflip.com+2826/Gamewave+gamewave.fr+9915/SuperSoluce+supersoluce.com+17554/Xboxygen+xboxygen.com+22368/Gameblog+gameblog.fr+24435/Millenium+millenium.gg+25675/Gamekult+gamekult.com+37742/Neo-Arcadia+neo-arcadia.com+43865/PokéBip+pokebip.com+55373/RPG Soluce+rpgsoluce.com+58107/Eclypsia+eclypsia.com+58749/Jeux Actu+jeuxactu.com+71027/NoFrag+nofrag.com+74237/Jeux Online+jeuxonline.info+78979/Minecraft.fr+minecraft.fr+91027/Minecraft France+minecraft-france.fr+96003/Actu'Gaming+actugaming.net+97503/JudgeHype+judgehype.com+108504/Jeu.Video+jeu.video+114432/Dexerto FR+dexerto.fr+125898/Gamekyo+gamekyo.com+129590/Gamosaurus+gamosaurus.com+138337/Jeux Vidéo PC+jeuxvideopc.com+138761/VaKarM.net+vakarm.net+148863/War Legend+warlegend.net+150999/Console Fun+consolefun.fr+163016/Jeux Vidéo Live+jeuxvideo-live.com+168542/Custom Protocol+customprotocol.com+197764/Gamatomic+gamatomic.com+202467/Génération Game+generation-game.com+209247/Pokékalos+pokekalos.fr+226395/Mamytwink WoW+mamytwink.com+247719/Team-aAa+team-aaa.com+249841/GamerGen+gamergen.com+251045/Eternia+eternia.fr+257192/Canard PC+canardpc.com+257213/Planet Emulation+planetemu.net+267513/Hearthstone Decks+hearthstone-decks.com+274095/Try aGame+tryagame.fr+279196/AFJV+afjv.com+284819/Margxt+margxt.fr+284993/RPG France+rpgfrance.com+315248/Gamersyde+gamersyde.com+327694/Switch Actu+switch-actu.fr+341950/GameTronik+gametronik.com+347536/JeuMobi+jeumobi.com+401834/otakugame+otakugame.fr+449884/Puissance Nintendo+p-nintendo.com+478914/Pure Game Media+puregamemedia.fr+493599/Next Stage+next-stage.fr+496933/XboxSquad+xboxsquad.fr+498634/JVFrance+jvfrance.com+510243/ExoBaston+exobaston.com+512777/New Game Plus+new-game-plus.fr+518631/Nintendo Master+nintendo-master.com+587028/Game-guide+game-guide.fr+602853/Grand Theft Auto 5+grandtheftauto5.fr+620339/PSTHC+psthc.fr+630401/HFSPlay+hfsplay.fr+642383/Abandonware France+abandonware-france.org+659206/Grand Theft Auto Network France+gtanf.com+687399/GamAlive+gamalive.com+691990/Monster-Soluce+monster-soluce.com+818570/Couple of Gamer+coupleofgamer.com+866762/Legendra+legendra.com+941624/Les Players du dimanche+lesplayersdudimanche.com+943248/Final Fantasy Dream+ffdream.com+1086671/ConnecteSport+connectesport.com+1130105/FUT with Apero +futwithapero.com+1172431/Indie Mag+indiemag.fr+1201654/GamerGirl+gamergirl.fr+1243108/Gamereactor+gamereactor.fr+1261736/Factor News+factornews.com+1377835/N-Gamz+n-gamz.com+1406006/Damonx+damonx.com+1459628/Consollection+consollection.com+1491287/Rom-Game+rom-game.fr+1508175/GamersNine+gamersnine.com+1515356/Mandatory+mandatory.gg+1570741/Actualités Jeux Vidéo+actualitesjeuxvideo.fr+1660783/RPG Jeux Vidéo+rpgjeuxvideo.com+1884637/Le Mag Jeux High-Tech+lemagjeuxhightech.com+1920192/Xbox Gamer+xbox-gamer.net+2031829/SuccesOne+succesone.fr+2040250/GeekNPlay+geeknplay.fr+2041859/Planète Publié le 17 mai 2021 par Emmanuel Forsans