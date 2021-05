Les métiers du jeu vidéo en 2021 : Directeur de l'animation numérique Le directeur de l'animation doit emmener son équipe dans la même direction

Le directeur de l'animation numérique chapeaute tous les métiers de l'animation dans une oeuvre numérique. Il doit donc s'assurer de la cohérence du travail de chacun par rapport au projet, mais aussi entre animateurs. En participant activement à l'élaboration de la charte qui définit la façon dont personnages et objets sont animés, il est partie prenante de l'ambiance qui se dégagera de l'oeuvre. L'animation des personnages et des objets est au centre du jeu et se doit d'être en cohérence avec le gameplay et l'histoire.

La directeur de l'animation numérique gère le recrutement, la coordination et la gestion des équipes d'animation. Il travaille avec le réalisateur en interprétant les briefs et en les communiquant à l'équipe d'animation, et veille au respect des délais et des budgets. Désirs créatifs d'un côté, exigences de production de l'autre : il doit être capable de négocier avec les deux départements pour parvenir au meilleur accord pour le bien de la production.

Les directeurs d'animation travaillent dans les studios d'animation, de production télévisuelle et cinématographique, chez les développeurs de jeux ou dans les agences de publicité.

Informations métier

Niveau d'études : Bac +3 - Bac +5

Salaire mensuel brut : de 2 500 à 5 000 € selon expérience

Un travail de technicien et de manager

Rares sont les directeurs de l'animation numérique qui ne sont pas passés par le métier d'animateur 3D. Une connaissance des logiciels ad hoc est évidemment nécessaire (il doit veiller à ce que toute son équipe soit équipée de façon cohérente), ainsi que toutes les qualités requises pour être un bon animateur : connaissance de l'anatomie, de la physique, sens du mouvement… Connaître les secrets de la motion capture est également incontournable.Son travail est donc autant celui d'un technicien que d'un manager qui doit emmener toute son équipe dans la même direction, tout en encourageant chacun à libérer son talent.

Qualités requises

Sens du management

Culture de l'image et de l'histoire de l'art

Goût pour le dessin

Sens pratique et esthétique

Acquis de fin d'études

Connaissance des principaux logiciels

Connaissances marketing

Management

Maîtrise du pipeline de production d'une oeuvre numérique

Interview de Jonathan Del Val

Jonathan Del Val, réalisateur et directeur d'animation chez Illumination MacGuff, ancien étudiant de l'Ecole Georges Méliès.

Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir dans les métiers de l'animation numérique ?

J'essayerais dans un premier temps de séparer animation et numérique. Les qualités requises pour travailler en numérique sont simplement la maîtrise de l'outil, ici le logiciel et l'ordinateur. Il faut apprendre à l'utiliser et comprendre ses avantages et ses inconvénients, afin d'affûter et de façonner sa propre manière d'utiliser l'outil et le support. Pour l'animation, Il faut bien entendu avoir une éducation au sens du mouvement et au principe de Body Mechanic pour comprendre comment fonctionnent le corps et la physique. Mais c'est la dimension humaine qui doit être prise en compte. Il faut à mon sens donner de soi, être prêt à s'imprégner de son environnement pour pouvoir le retranscrire à travers le medium numérique. Cette dimension humaine est ce qui différencie un animateur d'un autre. Son parcours, sa curiosité, sa passion, ses hobbies, l'oeil qu'il porte sur le monde qui l'entoure l'amèneront à aborder les problématiques de son travail d'une manière personnelle et singulière. Il faut donc de l'ouverture, de la curiosité et surtout de la passion pour l'art de l'expression et du mouvement. Il ne faut pas oublier que notre métier est de communiquer des émotions, des forces ou des ressentis. Il faut mettre en avant la sensibilité artistique et créatrice qui nous est propre.

L'amélioration constante des technologies rend-elle le travail plus complexe ?

J'ai tendance à dire que non, au contraire, elle aide l'artiste à mieux s'exprimer ou à avoir la possibilité de s'exprimer différemment et parfois de façon plus fluide et libérée de contraintes physiques et matérielles. Il peut toujours y avoir un retour aux sources, à la dimension artisanale des choses. Cependant, revenir aux bases ou aller vers la technologie ne sont en aucun cas des régressions. Le retour aux sources permet de comprendre les bases fondamentales, parfois de se connecter au côté plastique et manuel d'un medium, ce qui est très agréable lorsque l'on est constamment au contact du numérique ; mais avancer vers la technologie ouvre de nouvelles possibilités pour exprimer son savoir-faire. Je pense qu'il ne faut jamais négliger l'un ou l'autre puisque l'un alimente l'autre et vice versa.

Quels sont les différents métiers qu'un directeur de l'animation doit chapeauter ?

Dans un premier temps, l'animation elle-même. Il doit être garant de l'intégrité des personnages au sein de l'oeuvre. Il doit s'assurer que tous les animateurs ont les bons outils et marionnettes numériques pour pouvoir s'exprimer correctement. Pour ça, une connaissance technique de la manière dont les marionnettes fonctionnent est nécessaire. Il doit aussi s'assurer que les personnages sont cohérents et que leur évolution à travers le film est la plus claire possible. Il faut travailler énormément avec tous les artistes que comporte l'équipe d'animation afin de mettre à profit la sensibilité artistique de chacun, tout en créant des personnages consistants dans leurs environnements. Être capable de manager humainement les artistes est pour moi au moins aussi important que les connaissances techniques et artistiques en animation. Savoir communiquer et trouver les mots pour aider les artistes à donner le meilleur d'eux-mêmes, tout en respectant l'oeuvre dans son ensemble. Un peu à la manière d'un orchestre philharmonique composé de plusieurs dizaines de musiciens pour ne former qu'un.

Avec qui doit-il interagir dans le pipeline de production ? Le travail est-il le même pour un dessin animé ou un film d'animation ?

Il doit interagir avec beaucoup de départements car c'est après la passe d'animation qu'il va commencer à y avoir une base de l'image finale, même s'il manque encore le rendu, le lighting et souvent les effets spéciaux. L'animation est en quelque sorte un point de convergence de la fabrication des assets. On retrouve dans un plan d'animation l'assemblage du modeling pour modéliser les personnages, du rigging pour les articuler, du modeling de décors pour placer les personnages dans leurs contextes, de la texture pour donner une harmonie et des couleurs à l'image, et, pour finir, du Layout qui donnera le cadrage et la composition du plan. Le directeur d'animation devra donc communiquer avec tous ces départements pour s'assurer que tout fonctionne ensemble et que ce qu'exprime le plan est conforme à la vision du réalisateur. Par la suite, il communiquera avec les départements de simulations d'effets pour détailler les intentions et les interactions mises en place par l'animation. Je pense que la technicité et la technologie d'un film d'animation rendent le travail un peu différent par rapport à un dessin animé. Les animateurs dessinent tout en partant parfois d'un décor ou d'une page blanche, ce qui rend le travail moins dépendant de ce qui est fait en amont. Ce n'est pas plus facile pour autant. Il y a plus de responsabilités sur les animateurs dans un dessin animé. Car ils se retrouvent, de par le medium, obligés de faire eux-mêmes ce que le film d'animation a divisé en plusieurs départements.

