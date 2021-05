Jeux vidéo, le défi de l'accessibilité Les conférences d'Evry Games City

Cette conférence intervient dans le cadre du cycle de conférences "Inclusivité, nouveau défi du jeu vidéo ?" organisé pour l'événement Evry Games City.

Inclusivité, nouveau défi du jeu vidéo ?

Le jeu vidéo est devenu depuis quelques années maintenant la première industrie de divertissement devant le cinéma et la musique. Pourtant, malgré sa popularité et près de 75% de français qui le pratiquent de façon régulière, le jeu vidéo reste pour certains une source d'exclusion. Quelle soit sociale, culturelle, représentative ou encore physique, l'inclusion est devenue le grand défi des années à venir pour l'industrie vidéoludique.

Jeux vidéo, le défi de l'accessibilité

Présenté par Peter Pescari (Indie Beard Communication) et BillieChou

Intervenants

Gwendolyn Garan, Game UX/UI Consultante - spécialisée en neurodiversité

David Combarieu, Président de HitClic et de l'association Handigamers

Jérôme Dupire, Professeur, chercheur au CNAM. Fondateur et président de CapGame

Etats des lieux sur l'accessibilité dans le jeu vidéo : Définir l'accessibilité et la diversité des capacités parmi les joueurs. Quels sont les principaux obstacles à l'accessibilité totale

Actions et objectifs : Quels sont les différents dispositifs déjà mis en place ? Quelles avancées en termes d'accessibilité dans l'industrie depuis ces dernières années ? Accompagnement des créateurs et des joueurs par CapGame et HandiGamer.

En guise de conclusion et de débat : Pourquoi le jeu vidéo a encore du retard ? Y'a-t-il encore des blocages quant à l'expérience de jeu, des enjeux économiques ? Quelle prise de conscience des étudiants et futurs développeurs.