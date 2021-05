Ubisoft publie ses résultats pour l'exercice 2020-21, clos le 31 mars 2021

Net bookings et résultat opérationnel non-IFRS records

Augmentation de la valeur du portefeuille et des actifs technologiques d'Ubisoft

La part du back-catalogue dépasse nettement 50 % du net bookings pour la 3ème année consécutive

Objectifs 2021-22 reflétant les initiatives de croissance

Net bookings et résultat opérationnel non-IFRS en ligne avec les objectifs

En M€ Variation

publiée

vs. 2019-20 En % du net bookings total 12 mois

2020-21 12 mois

2019-20 Chiffre d'affaires IFRS15 2 223,8 +39,4% NA NA Net bookings 2 240,6 +46,1% NA NA Net bookings digital 1 609,0 +27,6% 71,8% 82,2% Net bookings PRI 780,0 +11,0% 34,8% 45,8% Net bookings back-catalogue 1 288,4 +15,5% 57,5% 72,7% Résultat opérationnel IFRS 289,4 NA NA NA Résultat opérationnel non-IFRS 473,3 NA 21,1% 2,2%

Activité record : 141 millions de joueurs uniques actifs sur PC et consoles, en hausse de 20%

Progression significative de la valeur du portefeuille d'Ubisoft sur 12 mois :

Performance record pour la franchise Assassin's Creed, avec un revenu annuel total en hausse de 50 % par rapport au record précédent établi en 2012-13

Croissance spectaculaire de Just Dance

Rainbow Six : L'un des 10 jeux les plus joués de l'industrie en 2020(1). Croissance à deux chiffres de l'acquisition de joueurs. Nombre record de spectateurs pour les ligues régionales d'esports. Sortie prochaine de Rainbow Six Quarantine pour élargir l'audience

The Division : 40 millions de joueurs uniques. Extension de l'univers avec The Division Heartland sur consoles et PC ainsi qu'un jeu mobile

Croissance robuste pour Brawlhalla, Far Cry, For Honor, Rabbids, The Crew, Watch Dogs

Solide sell-through pour Immortals Fenyx Rising, nouvelle marque très populaire auprès des joueurs

Expansion significative à venir du portefeuille : Avatar, Beyond Good & Evil 2, Riders Republic, Skull & Bones, Star Wars

Valeur croissante des actifs technologiques d'Ubisoft :

Déploiement d'Ubisoft Connect

i3D.net : un leader à forte croissance dans l'hébergement de jeux vidéo

Objectifs 2021-22 : net bookings en hausse à un chiffre et résultat opérationnel non-IFRS entre 420 M€ et 500 M€

Yves Guillemot, Président Directeur Général, déclare :

Nos équipes ont fait preuve d'une incroyable résilience au cours d'une année difficile en produisant des jeux et des expériences formidables. Nous nous sommes également appuyés sur un back-catalogue profond et diversifié qui, une fois encore, a dépassé nos attentes et a représenté, pour la troisième année consécutive, plus de 50 % de notre net bookings, renforçant progressivement le profil récurrent de notre activité. Nos actifs n'ont jamais été aussi forts.

Parallèlement à ces succès, nous avons poursuivi la transformation de notre organisation initiée il y a 18 mois afin qu'Ubisoft soit en mesure d'accroître de manière significative son audience et ses revenus récurrents au cours des prochaines années. Nous avons également mis en oeuvre de profonds changements pour assurer le développement continu d'un environnement de travail inclusif au sein duquel nos talents peuvent s'épanouir et créer les expériences de jeu que les joueurs aimeront et partageront."

Frédérick Duguet, Directeur Financier, commente :

Ubisoft a réalisé une année record, tant au niveau du net bookings que du résultat opérationnel non-IFRS, grâce à une performance sousjacente nettement supérieure aux anticipations. Cela reflète les progrès réalisés dans la diversification et la récurrence de nos revenus. Nous pouvons en effet compter sur la profondeur de notre portefeuille de marques détenues, allant de nos franchises phares, Rainbow Six, Assassin's Creed, The Division, Far Cry, Just Dance, Ghost Recon et Watch Dogs aux marques plébiscitées par les joueurs comme For Honor, The Crew, Brawlhalla et Mario + Rabbids.

Notre line-up pour l'exercice fiscal 2012-22 sera le plus diversifié que nous ayons jamais eu, avec des titres premium et F2P. Nos objectifs reflètent ces initiatives de croissance destinées à générer une valeur significative sur le long terme."

Yves Guillemot conclut :

Nous continuons à développer notre portefeuille, notamment nos plus grandes marques, comme en témoigne l'expansion récemment annoncée de l'univers The Division. Nous continuons également de renforcer nos actifs technologiques, en particulier notre service d'hébergement i3D.net, qui connaît une forte croissance, ainsi qu'Ubisoft Connect. Grâce à ces actifs en pleine expansion et à un bilan solide, nous sommes en très bonne position pour tirer parti des nombreuses opportunités offertes par le marché et entrons dans une phase passionnante de notre développement."

Note

Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d'Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance ainsi que le tableau de réconciliation entre le compte de résultat consolidé IFRS et le compte de résultat consolidé non-IFRS sont disponibles en annexe de ce communiqué.

Compte de résultat et principaux éléments financiers

En millions d'Euros 2020-21 % 2019-20 % Chiffre d'affaires IFRS15 2 223,80 1 594,80 Revenus différés liés à la norme IFRS15 16,7 -60,8 Net bookings 2 240,60 1 534,00 Marge brute basée sur le net bookings 1 914,80 85,50% 1 280,90 83,50% Frais de Recherche et Développement non-IFRS -784,9 -35,00% -680,9 -44,40% Frais Commerciaux non-IFRS -438,1 -19,60% -382,2 -24,90% Frais Généraux et Administratifs non-IFRS -218,4 -9,70% -183,6 -12,00% Frais Commerciaux et Frais Généraux non-IFRS -656,6 -29,30% -565,8 -36,90% Résultat opérationnel non-IFRS 473,3 21,10% 34,2 2,20% Résultat opérationnel IFRS 289,4 -59,5 BPA dilué non-IFRS (en €) 2,48 -0,09 BPA dilué IFRS (en €) 0,85 -1,12 Trésorerie provenant des activités

opérationnelles non-IFRS (1) 169 -86,4 Dépenses liées aux investissements en R&D 1 104,20 909,6 Situation financière nette non-IFRS 79,2 -100,6

(1) Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non audité).

Chiffre d'affaires et net bookings

Le chiffre d'affaires IFRS15 du quatrième trimestre 2020-21 s'élève à 501,8 M€, en hausse de 4,3% (8,7% à taux de change constants(2)), par rapport aux 481,1 M€ réalisés au quatrième trimestre 2019-20. Le chiffre d'affaires IFRS15 2020-21 s'élève à 2 223,8 M€, en hausse de 39,4% (42,7% à taux de change constants) par rapport aux 1 594,8 M€ réalisés en 2019-20.

Le net bookings du quatrième trimestre 2020-21 s'élève à 484,9 M€, en hausse de 16,2% (21,1% à taux de change constants) par rapport aux 417,4 M€ réalisés au quatrième trimestre 2019-20. Le net bookings 2020-21 s'élève à 2 240,6 M€, en hausse de 46,1% (49,5% à taux de change constants) par rapport aux 1 534,0 M€ réalisés en 2019-20, en ligne avec l'objectif compris entre 2 220 M€ et 2 280 M€.

Principaux éléments du compte de résultat(3)

Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 473,3 M€ contre 34,2 M€ réalisés en 2019-20, en ligne avec l'objectif compris entre 450 M€ et 500 M€.

Le résultat net non-IFRS part du Groupe s'élève à 313,5 M€, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de 2,48 €. Sur l'exercice 2019-20, ils s'étaient respectivement élevés à (10,2) M€ et (0,09) €.

Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à 103,1 M€, soit un résultat par action (dilué) IFRS de 0,85 €. Ils s'élevaient respectivement à (125,6) M€ et (1,12) € sur l'exercice 2019-20.

Principaux éléments de flux de trésorerie(4)

La génération de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s'élève à 169,0 M€ (contre une consommation de (86,4) M€ en 2019-20). Ceci reflète une capacité d'autofinancement non-IFRS à 64,6 M€ (contre (169,9) M€ en 2019-20) et une baisse du BFR non-IFRS de 104,5 M€ (contre une baisse de 83,4 M€ en 2019-20).

Principaux éléments de bilan et de liquidités

Au 31 mars 2021, les fonds propres s'élèvent à 1 656 M€ et la situation financière nette non-IFRS s'établit à 79 M€ par rapport à un endettement net non-IFRS de 101 M€ au 31 mars 2020. L'endettement net IFRS s'élève à 227 M€, dont 306 M€ liés au retraitement comptable IFRS16.

Perspectives

Premier trimestre 2021-22

Le net bookings du premier trimestre 2021-22 est attendu aux alentours de 320 M€.

Exercice 2021-22

La société annonce ses objectifs pour 2021-22 :

Croissance à un chiffre du net bookings

Résultat opérationnel non-IFRS compris entre 420 M€ et 500 M€

La croissance du net bookings sera tirée à la fois par le back-catalogue et les nouvelles sorties. Le back-catalogue sera stimulé par sa robuste dynamique sous-jacente, par un line-up de sorties nettement plus soutenu en 2020-21 qu'en 2019-20 et par des plans post-launch plus importants, plus que compensant la base de comparaison élevée de 2020-21 résultant de l'impact du confinement sur l'engagement global. Ubisoft prévoit également de sortir un line-up solide et diversifié, comprenant des titres premium et F2P. L'année verra notamment la sortie de Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, The Division Heartland et Roller Champions. Skull and Bones sortira désormais sur l'exercice fiscal 2022-23.

Transformation de l'organisation

Ubisoft a continué à faire évoluer son organisation au cours des 18 derniers mois afin de s'adapter aux évolutions constantes de l'industrie et de s'assurer que sa culture est plus forte que jamais. Certains des changements profonds comprennent notamment :

Le renforcement de l'expertise et du savoir-faire de son département éditorial afin de continuer de garantir un niveau de qualité élevé, une forte marketabilité et différenciation entre ses jeux.

La refonte des processus, de l'organisation RH et de la politique de rémunération pour garantir une responsabilisation ("accountability") accrue.

La nomination d'un nouveau Chief People Officer et la cooptation d'un nouveau membre indépendant du conseil d'administration, qui apportent des expériences reconnues dans la conduite du changement au sein de grandes entreprises.

La nomination de nouveaux responsables Diversité & Inclusion et de la Workplace Culture afin de formaliser les valeurs d'Ubisoft et d'aligner l'organisation autour de celles-ci.

Faits marquants récents

Nomination d'Anika Grant au poste de Chief People Officer

Ubisoft a annoncé la nomination d'Anika Grant en tant que Chief People Officer et membre du comité exécutif d'Ubisoft. Dans ce rôle, Anika supervise tous les aspects stratégiques des ressources humaines d'Ubisoft et pilote l'excellence des fonctions RH de l'entreprise. Anika apporte une immense expérience internationale en matière de transformation des fonctions RH au sein d'organisations majeures, dynamiques et orientées client dans divers secteurs.

Actions achetées du 22 mars au 9 avril

Ubisoft Entertainment SA a acquis 596 000 actions au prix moyen de 65,8 €, soit un montant total de 39,2 M€, qui peuvent être affectées au programme d'actionnariat salarié ou pourraient être annulées, conformément à la réglementation en cours.

Nouveaux records pour les ligues régionales de Rainbow Six Esports

Le 26 mars, Ubisoft a annoncé des records pour les ligues régionales Tom Clancy's Rainbow Six Esports, avec des pics de spectateurs simultanés et d'audience moyenne par minute dans chacune de ses quatre ligues régionales.

Expansion de l'univers de Tom Clancy's The Division

Ubisoft a dévoilé ses plans pour l'expansion de la franchise, comprenant notamment :