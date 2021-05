Ubisoft nomme Gregory Garcia Directeur Général du Studio d'Ubisoft Annecy

Ubisoft annonce la nomination de Gregory Garcia au poste de Directeur Général du studio d'Ubisoft Annecy. Gregory Garcia prend la suite de Rebecka Coutaz, qui était Directrice Générale du studio les 10 dernières années.

Présent au sein d'Ubisoft Annecy depuis 2003, Gregory Garcia fera bénéficier à Ubisoft de ses 18 années d'expérience au cours desquelles il a contribué à la réussite de nombreux projets tels qu'Assassin's Creed, Tom Clancy's The Division 2, Steep première création originale du studio ou encore Riders Republic dont la sortie est prévue cette année. Son poste de Directeur technique au cours des 8 dernières années lui a permis d'être en lien avec toutes les équipes du studio pour les soutenir dans leurs expertises et favoriser l'accomplissement de chacun.

Avec sa nomination en tant que Directeur Général, Gregory Garcia assurera la continuité de l'histoire du Studio en favorisant l'excellence opérationnelle des productions en cours, et en le maintenant à la pointe de l'innovation afin de répondre aux attentes futures des joueurs.

Il a également à coeur le développement de ses équipes avec pour point d'orgue la mise en avant de la diversité et des valeurs chères au groupe. Rapportant directement à Virginie Haas, Chief Studios Operating Officer, Gregory mettra en oeuvre des stratégies innovantes et performantes afin de contribuer à la forte croissance du studio, en renforçant ses domaines d'expertise, et en assurant son rayonnement national et international.

Virginie Haas, Chief Studios Operating Officer a déclaré :

Je suis convaincue que la longue expérience de Grégory Garcia au sein du studio d'Annecy, ses connaissances approfondies de la production et de la technologie et son exemplarité en tant que manager lui serviront dans ce nouveau poste de Directeur Général. C'est un chapitre mémorable de l'histoire du studio qui se termine avec le départ de Rebecka Coutaz, et je la remercie pour toutes ses contributions ces dix dernières années."

Gregory Garcia, nouveau Directeur Général d'Ubisoft Annecy a déclaré :

Rebecka a été une source d'inspiration pour nous tous et je suis très honoré d'avoir l'opportunité de prendre sa suite pour diriger ce studio composé de membres exceptionnels. Annecy a contribué à l'essor d'Ubisoft à travers ses expertises et son travail sur des jeux, ses nombreuses collaborations à des jeux mondialement reconnus, et par son audace et sa créativité dans la création de ses propres marques avec Steep et Riders Republic. La confiance, l'innovation et l'excellence sont notre moteur pour offrir la meilleure expérience de jeu aux joueurs du monde entier. L'histoire continue".

Biographie de Gregory Garcia

Passionné par les jeux vidéo depuis son adolescence, Greg a débuté comme programmeur de jeux en 1999 à Bordeaux, France.

En 2003, Greg rejoint l'équipe d'Ubisoft Annecy en tant que programmeur graphique. En 2004, il rejoint le studio d'Ubisoft Montréal où il contribue à plusieurs projets Splinter Cell.

En 2006, il revient à Annecy et occupe des postes de gestion des équipes techniques à différents niveaux, en pilotant des équipes sur des modèles de production internationaux et multi-sites.

Depuis 2011, en tant que directeur technique du studio, il supervise les équipes techniques du studio et contribue à la stratégie du studio en matière de technologies, sous la direction du managing director.

Convaincu que nos technologies sont essentielles pour offrir de meilleurs jeux à nos joueurs, Greg a également contribué à aligner la vision technologique d'Ubisoft au niveau du groupe.

Au cours de sa carrière, Greg a été crédité sur plus de 15 titres et sur certaines marques majeures d'Ubisoft : Tom Clancy's Splinter Cell Series, Assassin's Creed Multiplayer Series, Tom Clancy's The Division ou Steep.